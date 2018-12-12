負心漢陳世美 也曾是愛家好男人

2018年12月12日 17:56 中時 李欣恬

台北新劇團翻新老戲《趙氏孤兒》，捨去復仇後快意大笑的結局，改由義士程嬰親手將孤兒送返公主身旁。圖為京劇名角李寶春，在劇中飾演收養孤兒的義士程嬰。（李欣恬攝）

享譽兩岸、長年致力於戲曲推廣與傳承的京劇名角李寶春，帶領青年演員同台，賦予老戲新觀點，還原讓觀眾恨得牙癢癢的萬年負心漢角色陳世美，在進京前，也曾經是一名愛家的好男人。

李寶春表示，他觀察近年來，兩岸地區觀眾對老戲的喜好不減，關鍵在於編排手法的改變，讓老戲變新鮮，「雖然我們演的是老戲，但在設計上已不再強調忠孝節義，而是讓各角色的性格更鮮明，更貼近真實人性。」

在12日記者會上，只見經典老戲《秦香蓮》裡的陳世美，在離家前和妻子、孩子道別，離情依依的畫面，讓人難以聯想，往後的陳世美，竟會成為攀附權貴又拋家棄子的負心漢。

在劇中飾演陳世美的演員李侑軒表示，「以往傳統戲曲只要演到陳世美，一定是強調他的渣男性格，表現他不可一世的模樣，但李寶春老師這次把重點放在陳世美離家前的時刻，讓觀眾發現，原來負心漢如他，也曾是愛家的好男人，藉著這樣的對照，從中看見是什麼原因讓他做了這樣的選擇，一去不復返。」李侑軒表示，呈現不同面向的陳世美，讓戲更為扎實，而非僅有單一觀點。

另一齣經典老戲《趙氏孤兒》，李寶春也為其翻新觀點，他表示，傳統演法強調趙氏孤兒大復仇的結局，並且以快意大笑結尾，李寶春表示，這結局不符合人性，「收養孤兒的義士程嬰，忍辱負重10多年，最後又面臨孤兒報仇後回歸趙氏，他怎麼笑得出來？」

李寶春表示，他修改了結局，讓程嬰親自為公主莊姬送上兒子，讓趙氏一家團圓，程嬰心滿意足地淡出，「這樣的結局，沒有損壞原作的精神，同時也讓程嬰這個角色的性格更為立體，更完整。」

(中時 )