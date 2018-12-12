負心漢陳世美 也曾是愛家好男人

台北新劇團將老戲翻新，呈現《秦香蓮》裡的陳世美，在成為駙馬爺之前，也曾是一名和妻子情感如膠似漆的愛家男人。左起為演員李侑軒、陳娟娟。（李欣恬攝）

友善列印
中時
台北新劇團翻新老戲《趙氏孤兒》，捨去復仇後快意大笑的結局，改由義士程嬰親手將孤兒送返公主身旁。圖為京劇名角李寶春，在劇中飾演收養孤兒的義士程嬰。（李欣恬攝）

享譽兩岸、長年致力於戲曲推廣與傳承的京劇名角李寶春，帶領青年演員同台，賦予老戲新觀點，還原讓觀眾恨得牙癢癢的萬年負心漢角色陳世美，在進京前，也曾經是一名愛家的好男人。

李寶春表示，他觀察近年來，兩岸地區觀眾對老戲的喜好不減，關鍵在於編排手法的改變，讓老戲變新鮮，「雖然我們演的是老戲，但在設計上已不再強調忠孝節義，而是讓各角色的性格更鮮明，更貼近真實人性。」

在12日記者會上，只見經典老戲《秦香蓮》裡的陳世美，在離家前和妻子、孩子道別，離情依依的畫面，讓人難以聯想，往後的陳世美，竟會成為攀附權貴又拋家棄子的負心漢。

在劇中飾演陳世美的演員李侑軒表示，「以往傳統戲曲只要演到陳世美，一定是強調他的渣男性格，表現他不可一世的模樣，但李寶春老師這次把重點放在陳世美離家前的時刻，讓觀眾發現，原來負心漢如他，也曾是愛家的好男人，藉著這樣的對照，從中看見是什麼原因讓他做了這樣的選擇，一去不復返。」李侑軒表示，呈現不同面向的陳世美，讓戲更為扎實，而非僅有單一觀點。

另一齣經典老戲《趙氏孤兒》，李寶春也為其翻新觀點，他表示，傳統演法強調趙氏孤兒大復仇的結局，並且以快意大笑結尾，李寶春表示，這結局不符合人性，「收養孤兒的義士程嬰，忍辱負重10多年，最後又面臨孤兒報仇後回歸趙氏，他怎麼笑得出來？」

李寶春表示，他修改了結局，讓程嬰親自為公主莊姬送上兒子，讓趙氏一家團圓，程嬰心滿意足地淡出，「這樣的結局，沒有損壞原作的精神，同時也讓程嬰這個角色的性格更為立體，更完整。」

(中時 )

中時晚間快報》台灣首例 自動駕… 若瑟醫院中西醫照護 雙管齊下預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。