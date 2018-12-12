若瑟醫院中西醫照護 雙管齊下預防老人失智

2018年12月12日 17:59 中時 張朝欣

虎尾鎮若瑟醫院推廣中醫照護，配合失智共同照護中心，提出預防及延緩失能照護計畫「中西復健五官經絡養生」，獲衛福部通過長照2.0的C點及失智據點，12日舉辦成果發表會，提供更多元的失智治療選擇。

台灣老年人口已超過14％，其中失能老人約占7％，失智老人約8％，台灣失智症協會對於失智症流行病學進行調查，估計目前失智症老年人口已超過30萬，未來40年可能突破85萬人。

若瑟醫院表示，其實失智程度74％是屬於極輕度及輕度者，9成以上的失智者居住於家中，因少子化因素加重照顧者的負擔，而且推估只有30％失智症患者使用到長照服務。

若瑟醫院中醫部主任黃柏銘說，中醫觀點認為人隨著年紀增加，腎氣逐漸虛衰而無法充養髓海，進而影響人體思維活動，因此研究滋補肝腎的中藥方劑，能讓輕度失智者防止認知退化並增加下肢功能。

另外，部分失智患者對現代醫學藥物會產生噁心、腹瀉、嗜睡等不適症狀，中醫中藥或針灸可即時緩解藥物帶來的副作用，提供另一種選項的治療方案。

黃柏銘指出，中醫素有「治未病」的防治觀念，針對預防失智、延緩失能，若瑟中醫門診提供中藥煎劑、頭皮針灸等服務。門診個案中，70餘歲輕度失智的林伯伯經過半年中藥中醫調理，已經不再忘記回家的路，經常騎腳踏車四處串門子，生活品質大為改善。

(中時 )