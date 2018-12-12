大北門區周末熱鬧滾滾 2018佳里購物節封街登場

2018年12月12日 18:00 中時 莊曜聰

2018佳里購物節由佳里區公所主辦，15、16日2天將在公所前封街登場，屆時還有千人健走、街舞大賽、寫生比賽及一元競標等活動，民眾消費還有機會抽中液晶電視等大獎。（莊曜聰攝）

2018佳里購物節將於15、16日2天在蕭壠水圳彩虹橋旁忠孝路封街登場，今年邀請近100家知名廠商設攤參展，還有千人健走、街舞大賽、寫生比賽、一元競標等活動，區長葉誌明表示，今年度佳里購物節擴大舉辦，未來希望能與大新營嘉年華、新化年貨大街等活動「三足鼎立」，成為原縣區的重要產業活動。

葉誌明說，佳里是大北門區的門戶及樞紐，商業活動非常的熱絡，人口也最多，過去由在地商圈辦理的購物節反應熱烈，累積人氣後，今年由區公所主導擴大辦理，連續2天封街並增加攤位，滿足民眾購物樂趣，並與大新營嘉年華、新化年貨大街相同，成為年度的商圈延續性活動。

包括在地的國王家族羽絨觀光工廠、佛都愛玉、日寶食品、田野滴雞精、富樂蘭園、井仔腳阿滿姨柑仔店等業者都參與活動，還有台南市各地的特色商家都前來設攤，預計攤位近100攤，滿足民眾購物樂趣。

2天活動內容多元，將由千人健走活動揭開序幕，由忠孝路繞行延平路、仁愛路、光復路，讓參與民眾了解店家特色，還有機會抽中液晶電視、腳踏車等獎項，另外還有街舞大賽、寫生比賽開放報名，獎品豐富，過程中也穿插一元競標活動，讓民眾搶好康，收益將全數捐贈公益團體。

(中時 )