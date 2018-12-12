神秘艦載機現身 陸盼提升航母戰力

央視報導顯示，殲-15雙人座戰機出現在解放軍航母艦載機訓練基地。 （央視）

友善列印
中時電子報
殲15雙座戰機現身解放軍航母艦載機訓練基地

就在盛傳殲-31將成為解放軍新一代航母艦載機之際，央視報導中出現了一架雙座艦載戰機。

目前解放軍海軍主力戰機殲-15只有單座型，這架雙座機出現在解放軍航母艦載機訓練基地，意味海軍可能正試用這款曾在網路上曝光的戰機。

央視稱，殲-15從單座型發展出雙座型，將大幅加速艦載機飛行員培訓，也將為海軍航母艦載機部隊增添更多作戰能力。

新浪網軍事的分析指出，解放軍首艘航母「遼寧」艦上，曾多次出現殲-15艦載機的身影。歷經長時間發展，殲-15戰機已十分成熟，完全可以因應航母的作戰需求。不過，解放軍並未停止在技術上的發展。

事實上，從單座艦載機衍生出雙座艦載機很常見，環顧全球，基本上擁有航母和艦載機的國家，都會採用這類技術和方法。

據中國大陸軍事專家分析，殲-15雙座艦載機主要將執行同型飛機的改裝訓練，以及空中夥伴加油任務，而這種艦載機的發展「正逢其時」。據了解，這款雙座艦載機已在2012年成功首飛，使解放軍成為繼美軍的F/A-18F和俄羅斯的蘇-33UB之後，第3個獨立研製重型雙座艦載機的國家。

分析指出，相較於殲-15艦載機來說，這款雙座戰機有兩名飛行員，可以由後座飛行員控制相關武器系統，比殲-15艦載機更適合執行一些複雜的任務，如對地精確打擊與電子干擾等。甚至可以說，未來這款雙座艦載機很可能肩負空中「臨時指揮」的角色。

(中時電子報)

變化趕不上總統一句話 川普將反… 空軍F-16V戰機性能提升案 預算增…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。