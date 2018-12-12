禽畜糞有機質肥料助改良土壤 蕃茄農：人力短缺才是重點

2018年12月12日 18:18 中時 莊曜聰

鹽水區飯店里麻油寮生產的鹽地小蕃茄很受消費者青睞。（莊曜聰攝）

台南市農業局與鹽水區農會共同辦理禽畜糞有機肥施用觀摩活動，比較蕃茄植株施用化肥及有機肥的差異性，吸引不少農民參與。（莊曜聰攝）

台南市農業局與鹽水區農會12日在鹽水蕃茄專區舉行推廣禽畜糞有機質肥料觀摩會，吸引不少農民參加，鹽水蕃茄專區位於麻油寮，是全台最大的鹽地小蕃茄產地，但近年受到種植成本增加、農村人力老化影響，種植面積減少許多，在產業發展上也有隱憂。

鹽水蕃茄專區位於飯店里麻油寮一帶，因為當地土壤鹽分高，不利一般作物耕作，約20年前引進小蕃茄種植後，土壤特性反而帶給小蕃茄不同風味，上市後深受消費者青睞，後來也開闢蕃茄專區，鄰近家戶多半以務農維生，全盛時期面積逾300公頃，近年則下降到近200公頃左右。

相關單位特別以對照組方式，讓參與觀摩會的農民比較化肥與有機質肥料的差異性，希望能改變農民傳統觀念，雖然有機質肥料價格較高，但能提供土壤有機質來源，改善土壤因長期耕作而酸化、地力衰退的狀況，且處理後的禽畜糞有機肥並不會有臭味、容易帶來病蟲害等困擾。

雖然有機肥對地力有益，但有農民坦言，依現行的種植方式，有機肥的施用頻率比化肥高，相對投入成本也增加，且小蕃茄是短期作物，化肥對生長較有助益，但在3年一次的土地休耕時，就適合使用有機肥培養地力。

吳姓農民表示，近年來種植成本逐漸提高，但市場價格卻未能反映成本，天候穩定果實盛產時，農民反而憂心跌價，加上蕃茄採收需要的人力面臨嚴重的農村人口老化問題，田間採收工幾乎都是「千歲團」，沒有新血投入，讓農民很困擾，最後乾脆「不種了」，因此栽種面積逐年下降。

(中時 )