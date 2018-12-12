南韓網紅直播卸妝盼打破傳統審美框架

友善列印
中時

南韓YouTube網紅因直播卸妝影片而收到死亡威脅。21歲的裴琳娜專門在YouTube直播胖女孩穿搭建議以及化妝教學影片，累積了近15萬名訂閱者。但她今年6月決定一改作風，上傳卸妝影片，鼓勵女性以素顏示人，不要在意別人的看法和審美觀，結果竟收到死亡威脅，讓她一度不敢出門。

南韓近來掀起「掙脫束衣」運動（Escape Corset），愈來愈多年輕女性加入挑戰社會根深砥固的審美標準，許多人剃掉長發，卸掉自己的美妝，開始在社交媒體上展示自己真正的容貌，呼籲女性不要活在他人的眼光中。

裴琳娜接受英國廣播公司訪問時表示，以往許多年輕女孩向她留言稱，是化妝給了她們上學的勇氣，「我意識到這樣是不對的，所以決定上傳影片，告訴她們不化妝也沒關係。」於是，裴琳娜今年6月拍攝卸妝影片，並告訴觀眾「不要太在意別人對你的看法。你很特別，也很漂亮」。

該影片的點閱次數逼近600萬。很多人對裴琳娜的看法和做法表示支持，但也有人開始對她人身攻擊，甚至揚言要找到她，然後殺死她。裴琳娜接到死亡威脅後，有段時間不敢出門，但她指自己是經過深思熟慮才做出這個決定，並不後悔。

裴琳娜又說：「我覺得很多南韓女性都戴著『臉部塑身衣』，她們很害怕向別人展示自己原本的面貌。一聽到別人說自己醜，就覺得很丟臉，我曾經也是這樣。」

自從上載卸妝影片後，裴琳娜剪短了頭髮，不再化妝，每月省下近500美元，也不再拍攝化妝影片，改拍烹飪與美食。也有愈來愈多女性決定擺脫對美麗的過分追求，挺身而出響應這場「掙脫束衣」的運動。

(中時 )

怕了？憂華為案遭報復 美加考慮… 加拿大前外交官被補 陸外交部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。