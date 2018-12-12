南韓網紅直播卸妝盼打破傳統審美框架

2018年12月12日 19:07 中時 鍾玉玨

南韓YouTube網紅因直播卸妝影片而收到死亡威脅。21歲的裴琳娜專門在YouTube直播胖女孩穿搭建議以及化妝教學影片，累積了近15萬名訂閱者。但她今年6月決定一改作風，上傳卸妝影片，鼓勵女性以素顏示人，不要在意別人的看法和審美觀，結果竟收到死亡威脅，讓她一度不敢出門。

南韓近來掀起「掙脫束衣」運動（Escape Corset），愈來愈多年輕女性加入挑戰社會根深砥固的審美標準，許多人剃掉長發，卸掉自己的美妝，開始在社交媒體上展示自己真正的容貌，呼籲女性不要活在他人的眼光中。

裴琳娜接受英國廣播公司訪問時表示，以往許多年輕女孩向她留言稱，是化妝給了她們上學的勇氣，「我意識到這樣是不對的，所以決定上傳影片，告訴她們不化妝也沒關係。」於是，裴琳娜今年6月拍攝卸妝影片，並告訴觀眾「不要太在意別人對你的看法。你很特別，也很漂亮」。

該影片的點閱次數逼近600萬。很多人對裴琳娜的看法和做法表示支持，但也有人開始對她人身攻擊，甚至揚言要找到她，然後殺死她。裴琳娜接到死亡威脅後，有段時間不敢出門，但她指自己是經過深思熟慮才做出這個決定，並不後悔。

裴琳娜又說：「我覺得很多南韓女性都戴著『臉部塑身衣』，她們很害怕向別人展示自己原本的面貌。一聽到別人說自己醜，就覺得很丟臉，我曾經也是這樣。」

自從上載卸妝影片後，裴琳娜剪短了頭髮，不再化妝，每月省下近500美元，也不再拍攝化妝影片，改拍烹飪與美食。也有愈來愈多女性決定擺脫對美麗的過分追求，挺身而出響應這場「掙脫束衣」的運動。

(中時 )