嘉藥冬至愛心湯圓 12年獻愛不間斷

2018年12月12日 18:18 中時 曹婷婷

嘉藥年度盛事「愛心湯圓義賣」12日熱鬧登場，今年加碼推出不同口味的炸湯圓。(曹婷婷攝)

冬至愛心湯圓義賣是嘉南藥理大學延續12年的美好傳統，今年也首度邀請外籍生一起加入製作湯圓義賣的活動。（曹婷婷攝）

冬至愛心湯圓義賣是嘉南藥理大學延續12年的傳統。（曹婷婷攝）

連續12年，嘉南藥理大學在冬至前夕舉辦愛心湯圓義賣，有別以往委請廠商煮湯圓再由學生分送，今年從搓湯圓、包餡到分送均由學生一手包辦，不變的是，延續往年愛心，一碗20元湯圓，不少老師大氣掏出1000、2000元買1碗響應，活動募集5萬元全數捐助偏鄉兒童。

冬至湯圓義賣活動儼然已成嘉藥一大特色與傳統，最初，因有感於學生多半來自外地，每年冬至前夕，學生議會及社團就主動號召發起湯圓義賣，一來為離家的學子送暖傳情，二來則是藉由義賣傳遞愛心。

校長陳鴻助說，今年首度邀請日本、印尼、緬甸及港澳等境外生一同參加，不僅讓國際學生瞭解台灣傳統節日習俗與典故，更能讓他們融入校園生活及認識民俗文化，增進學生彼此情感交流，發揮「愛心無國界」精神。今年入學觀光系的日籍新生犬山宏之說，雖然日本也有過冬至，但不吃湯圓，很高興和大家一起參與活動，歡度佳節兼做愛心公益，覺得非常有意義。

「冬至前買湯圓做愛心，幾乎已成學校例行傳統。」嘉藥學生議會會長謝億霖說，今年湯圓由餐旅系老師王明煌及學生團隊一起製作，炸湯圓每碗20元，但金額無上限，亦可用25張發票換1碗湯圓，共準備1500碗以上，義賣所得金額將全數捐給台東「孩子的書屋」基金會，發票募集則捐助喜憨兒社會福利基金會。

謝億霖說，活動訊息一推出，立即獲得全校師生熱烈回響，灌爆粉絲專頁；這次於校園3處定點義賣，原先估計準備1500碗，結果一開賣就秒殺售罄，學生議會緊急追加300碗，籌募5萬元也迅速達陣。難能可貴的是，不少同學一出手就是100元認購1碗，許多老師更大方掏出千元大鈔認購1碗，讓義賣學生感動指數破表。

(中時 )