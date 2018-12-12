蔡其昌爭取海景第一排露營區 壯闊海景盡收眼底

立法院副院長蔡其昌（右二）爭取3000萬元經費，於大安風景區打造「海濱露營區」。（王文吉攝）

友善列印
中時
「海濱露營區」說明會在大安濱海遊客中心舉行。（王文吉攝）
海景第一排「海濱露營區」規劃貨櫃屋營地，預計明年6月完工。（王文吉攝）

露營也能擁有海景第一排！台中市大安風景區將斥資3000萬元打造「海濱露營區」，規劃貨櫃屋營地、海景頂蓋營地、野奢營地、家族營地及草坪營地等。立法院副院長蔡其昌12日邀集相關單位會勘，明年6月完工後，可望吸引「露友」造訪，享受海濱第一排無敵美景。

為改善大安風景區觀光遊憩設施，蔡其昌爭取交通部觀光局3000萬元，將補助N-2綠茵星空築夢計畫，設置「海濱露營區」。說明會在大安濱海遊客中心，蔡其昌並邀集台中市風景區管理所長廖偉志、市議員當選人施志昌及多位里長前往會勘，「海濱露營區」規劃貨櫃屋營地、海景頂蓋營地、野奢營地、家族營地及草坪營地等，預計明年6月完工。

蔡其昌表示，大安濱海地區的發展，主要由媽祖文化園區延伸到大安濱海樂園，這個地方閒置已久，希望透過中央經費補助，新增海濱露營空間，同時設置貨櫃屋營地，讓大家一年四季都可以在外享受野營樂趣。

台中市議員當選人施志昌感謝蔡其長期為大安爭取經費，他表示，大安濱海地區有很高的觀光生態發展潛能，海濱露營區將是中部海線新亮點，施志昌也承諾將在議員就職後，極力爭取定沙防風林及親子遊憩設施。

廖偉志指出，「大安風景區觀光遊憩設施改善工程」共有5項子計畫，其中N-2綠茵星空築夢計畫，將露營區周邊環境改善優先列入補助計畫。至於海翁橋重建經費，未來將請建設局編列，並在露營區設置性別友善廁所。

(中時 )

嘉藥冬至愛心湯圓 12年獻愛不間… 建台中學乙級取證率飆破9成 綜高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。