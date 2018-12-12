蔡其昌爭取海景第一排露營區 壯闊海景盡收眼底

2018年12月12日 18:18 中時 王文吉

「海濱露營區」說明會在大安濱海遊客中心舉行。（王文吉攝）

海景第一排「海濱露營區」規劃貨櫃屋營地，預計明年6月完工。（王文吉攝）

露營也能擁有海景第一排！台中市大安風景區將斥資3000萬元打造「海濱露營區」，規劃貨櫃屋營地、海景頂蓋營地、野奢營地、家族營地及草坪營地等。立法院副院長蔡其昌12日邀集相關單位會勘，明年6月完工後，可望吸引「露友」造訪，享受海濱第一排無敵美景。

為改善大安風景區觀光遊憩設施，蔡其昌爭取交通部觀光局3000萬元，將補助N-2綠茵星空築夢計畫，設置「海濱露營區」。說明會在大安濱海遊客中心，蔡其昌並邀集台中市風景區管理所長廖偉志、市議員當選人施志昌及多位里長前往會勘，「海濱露營區」規劃貨櫃屋營地、海景頂蓋營地、野奢營地、家族營地及草坪營地等，預計明年6月完工。

蔡其昌表示，大安濱海地區的發展，主要由媽祖文化園區延伸到大安濱海樂園，這個地方閒置已久，希望透過中央經費補助，新增海濱露營空間，同時設置貨櫃屋營地，讓大家一年四季都可以在外享受野營樂趣。

台中市議員當選人施志昌感謝蔡其長期為大安爭取經費，他表示，大安濱海地區有很高的觀光生態發展潛能，海濱露營區將是中部海線新亮點，施志昌也承諾將在議員就職後，極力爭取定沙防風林及親子遊憩設施。

廖偉志指出，「大安風景區觀光遊憩設施改善工程」共有5項子計畫，其中N-2綠茵星空築夢計畫，將露營區周邊環境改善優先列入補助計畫。至於海翁橋重建經費，未來將請建設局編列，並在露營區設置性別友善廁所。

(中時 )