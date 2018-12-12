建台中學乙級取證率飆破9成 綜高班級轟出全壘打

建台綜高部參加107年度勞動部乙級技術士證照檢定，147名學生取得乙級證照，整體及格取證率逾9成，再創新高。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中時
巫靜婷
建台中學家長會長鄧家林（中）12日到校頒發獎學金鼓勵獲證學生認真向學，圖為綜高學生林品嘉、謝佳陵代表受獎。（巫靜婷翻攝）

為提升學生升學競爭力，培養其就業即戰力，苗栗縣建台中學輔導綜高3年級學生參加107年度勞動部即測即評乙級技術士證照檢定，共147名學生通過，整體及格取證率90.18％再創校史歷年新高，12日家長會長鄧家林到校頒發獎學金，鼓勵其認真向學。

校方指出，資電學程有24名同學取得「電腦硬體裝修乙級證照」，商管學程亦有123名同學取得「電腦軟體應用乙級證照」，其中綜三丙班及格取證率更高達100％，成果十分豐碩。

乙級考照需同時通過學科和術科，學科複選題只要1個答案錯就全錯，因此學生們戰戰兢兢配合早自修複習進度及課後線上測驗，準備的夠紮實才敢上場應戰，其中硬體裝修術科必須同時具備電路檢測、程式設計、電腦裝修、網路規畫及架設等多項能力，考試時間更長達6個小時，是項實力與耐力的考驗。

2名成功取證的學生吳佳貞、鍾佳伶表示，因邏輯思考能力不好，一開始練習術科時，操作速度慢，搞不清楚關鍵數據，常常做不出來，挫敗感很重，回憶考術科當天，憑藉一股「不放棄，直到證照到手」的精神，取得證照意義格外重大，說到感動處更含淚謝謝指導老師和曾協助的同學。

校長黃添敏表示，綜高學生在學科學習上較缺乏興趣，但對實作課程具高度的學習意願，在長期有計畫性的輔導規畫，及各職類老師、各班導師，不計辛勞利用傍晚及夜間留校加強輔導，穩定學生心情，乙級考證通過率才能年年成長。成功取證的學生可參加技優甄選，大幅提升其升學競爭力及就業即戰力。

(中時 )

蔡其昌爭取海景第一排露營區 壯… 歌聲演繹戰爭與和平 次女高音狄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。