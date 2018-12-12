影》高雄市長就職茶會試菜 出現「偷吃姊」

韓國瑜就職試菜 記者直擊「偷吃姐」溜進偷吃
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中時電子報
、影音編輯／、中天新聞／杜蘊潔、、李唯甄
「偷吃姐」闖入偷吃怒嗆「我是媒體朋友」

眾所矚目的高雄市長韓國瑜就職典禮「鰲躍龍翔、南方崛起」，25日將在愛河畔舉行，國賓飯店以地利之便成為典禮茶會宴賓場所的首選，飯店精心設計「高雄ㄟ讚風味小吃宴」，結合五星美食與韓總平民美食菜單，要以百分之百高雄在地食材款待嘉賓。今（12）日上午韓國瑜特地專程前往試吃，他對高雄在地美食充滿信心，要用美食觀光為拚經濟打頭陣。

不過現場出現一位「偷吃姊」，被問到為何進入會場試吃，該名女士自稱是媒體朋友，但是當問到是哪家媒體？她又改口說是房客，不吃難道要浪費嗎？

配合韓國瑜的市長就職典禮，國賓飯店破天荒邀請13家高雄知名小吃業者共襄盛舉，國賓飯店旗下包含粵菜廳、川菜廳、明園自助餐、iRiver自助餐等主廚團隊總動員，「捲起袖子撩落去」推出32道熱食、冷食、甜點、飲料五星級美食，搭配「府城虱目魚」、「正牌白糖粿」、「鴨肉本」與「鄭老牌木瓜牛奶」等13家知名小吃，共計45道餐飲，預計讓嘉賓大快朵頤品嘗道地的高雄味。

韓國瑜選舉期間在高雄掀起的平民小吃旋風，包括「府城虱目魚」肉燥飯、六合夜市「鄭老牌木瓜牛奶」、「正牌白糖粿」、國民市場的魚丸、鄧家粉圓、興隆居、小雅茶舖等美食，也都將成為就職茶會款待嘉賓的佳餚美食；在韓流的推波助瀾下，可預期這套專為就職典禮設計的「高雄ㄟ讚風味小吃宴」，將成為另一波觀光美食的最愛。

不過現場出現一位自稱是媒體朋友的女士也闖入試吃，被問到是哪一家媒體？又改口是房客，增添一段有趣插曲！

(中時電子報)

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