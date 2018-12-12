歌聲演繹戰爭與和平 次女高音狄杜娜朵下月首度訪台

2018年12月12日 18:18 中時 趙靜瑜

2015年巴黎恐攻事件，自殺炸彈客的無差別殺戮早成數百人死傷，人心惶惶動盪，葛萊美獎得主次女高音狄杜娜朵下月即將首度造訪台灣，她說她受到這件事情影響很大，希望以「戰爭與和平」為題唱出戰爭的殺戮與恐懼，也喚醒世人要有不放棄追求和平的勇氣。

狄杜娜朵表示，恐攻事件之後她思考很多，「音樂家不應該躲在象牙塔裡，雖然這是我個人的構想，但我希望透過這個計畫，帶樂迷尋求如何在亂世找到平靜的答案。」

狄杜娜朵1969年出生於美國堪薩斯州，父母親是愛爾蘭裔，她從高中起就參加合唱團也參與音樂劇演出，後來成為聖達菲歌劇院學生計劃的一員，1996年入選休斯頓大劇院青年藝術家計劃，決定改唱古典聲樂，大改演唱技巧的結果一沉潛就是三年多，終於媳婦熬成婆，直到35歲她才真正站上舞台演出，一舉成為炙手可熱的次女高音，至今活躍國際舞台。

「雖然我的職業生涯相對來得很慢，但這卻讓我有信心知道自己可以做得到。」狄杜娜朵至今已經拿到回聲大獎年度女歌唱家殊榮，2010年拿到留聲機雜誌「年度藝術家」，2012年拿下葛萊美最佳古典聲樂獨奏獎，深獲樂界肯定；她最讓樂迷津津樂道的還有2009年在柯芬園英國皇家歌劇院舞台上演出羅西尼《塞爾維亞理髮師》時摔斷了腿，但她意志力堅強，撐著拐杖，坐上輪椅繼續演唱完成表演，轟動歌劇圈。

狄杜娜朵這一系列的「戰爭與和平」曲目已經巡演包括俄羅斯以及美國，聲樂權威雜誌《歌劇世界》樂評就表示，如果說有誰能唱出巴洛克式的曲目還能表現戰爭與和平之間的衝突感，非狄杜娜朵莫屬。評論也說，「狄杜娜朵讓樂迷感受到音樂，不只是因為她演唱巴洛克曲目的美聲技巧，而是她的音樂與樂迷分享了情感。」

在「戰爭」部分，狄杜娜朵找的曲子重現了人類對戰爭的各種情緒反應，包括韓德爾神劇《耶弗他》拿女兒獻祭時，妻子所唱的〈恐怖場景〉、《凱撒大帝》中當凱撒殺了埃及將軍後，他兒子所唱的「憤怒啊，從我心底甦醒」等等。在「和平」部分，樂曲包括普賽爾戲劇音樂《班杜卡》裡這位居爾特女王祈求和平揭開序幕，最後在歌劇《凱撒大帝》中，埃及豔后克莉奧佩拉因凱撒的拯救，唱出欣喜的「從暴風中歸來」，表達了人類對於和平的無限渴望。

次女高音喬伊斯‧狄杜娜朵《美聲之戰爭與和平》音樂會將於下月18日舉行，地點在台北國家音樂廳。由義大利金蘋果古樂團擔任伴奏。

(中時 )