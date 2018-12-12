公平會准中嘉案 經濟部同意後才正式拍板

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公平交易委員會今（12）日決議准中嘉案，不過為確保整體經濟利益，大於限制競爭的不利益，申報人及參與結合事業等須在3年內，於每年12月31日前，提交相關文件給公平會備查，後續再通過經濟部投審會同意，交易案才正式拍板。

公平會表示，本結合案涉及中嘉網路股份有限公司、全球數位媒體股份有限公司、中嘉寬頻股份有限公司及12家有線廣播電視系統經營者的上層股權結構變動及經營權移轉，結合實施後，對參與結合事業所屬相關市場占有率、市場結構及市場集中度均尚無明顯影響。

經審酌多角化結合申報案件的考量因素，本案尚不致對市場競爭產生實質減損效果，但有助於被結合事業提供有利於消費者多元選擇服務及加速數位匯流服務等整體經濟利益，因此，依照公平會對於結合申報案件處理，原則第6點第2項規定，並經委員會議審議後，認其結合之整體經濟利益大於限制競爭不利益。

公平會指出，為確保本案整體經濟利益，大於限制競爭不利益，故依公平交易法第13條第2項規定，附加負擔，要求申報人泓策創投公司及振瀚公司結合後次日起3年內，於每年12月31日前，提供當年度銷售辦法、消費者多元選擇及付費方案等資料送交公平會備查。

公平會表示，泓策創投公司上層股東林堉璘宏泰公益基金，及其所屬公司經相關主管機關認定不得投資本結合案，致泓策創投公司或其他參與結合事業有所變動，而與申報文件所載不符時，仍應事先向公平會陳報變更事項及變更理由，由公平會審酌有無重新提出結合申報必要；且於收受公平會不禁止結合，或要求重新提出申報書面通知前，不得進行結合。

(中時 )

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