誰敢娶她？ 昔日擊敵於千米之外女狙擊手選美冠軍

昔日擊敵於千米之外女狙擊手選美冠軍，你敢娶嗎？（取自《每日新聞》）

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中時電子報
/綜合報導

想像若是你娶了一名能在千里之外一槍將你斃命的狙擊手女戰士，婚後你還敢在外亂來嗎？

在暴發烏克蘭危機時，一名在孤兒院長大的21歲年輕女孩成為了一名狙擊手。在部隊裡她成為了最為致命的殺手女王，曾在千米之外準確擊中目標。如今因為一場選美大賽，她獲得冠軍殊榮，她決定放下狙擊槍，開始新的生活，還計畫與在戰場認識的男友步入紅毯。

據《每日郵報》報導，奧加（Olga Shishkina）原本生長在育有14名孩子的家庭中，卻在衝突暴發時失去雙親。她和其他的兄弟姐妹被送進了孤兒院。2014年，烏克蘭危機爆發，奧加所在孤兒院成為了衝突地區。18歲的奧加選擇入伍，剛開始奧加一度被當作間諜，為獲得認可，她努力證明自己的能力。

在訓練結束後她作為狙擊手被派上了前線。在戰場上，奧加曾在將近約1200公尺外擊中目標。奧加並不羞于談起自己的狙擊手身份，奧加表示「我沒有殺人，稱我殺手這樣說並不正確。」她強調作為一名狙擊手「那只是目標」，她開槍的時候不會想像他們跟自己一樣是普通人，她稱，「這是戰爭。這樣對我來說更容易些。」

她強調作為一名狙擊手，她開槍的時候不會想像他們跟自己一樣是普通人。（圖取自《每日郵報》）

兩年前，奧加離開了部隊，她參加了一場選美比賽。奧加因為這個比賽認識了很多人，她發現除了軍隊，她還可以有自己的生活。

因為出眾的相貌和身體素質，她順利的獲得了選美比賽的第一名，並贏得了一台昂貴的筆記型電腦。從此，她變得更加自信。

現在，奧加經營起一家咖啡館，並收起了她的狙擊步槍。她還計畫在不久的將來與在戰場上認識的男友結婚。她說：「我以前試過結婚，我被求婚了三次，每次都做了充分的準備，但還是分手了。這次我男朋友知道我是什麼樣的人，我想沒有什麼能把我們分開。」

(中時電子報)

奧加經營起一家咖啡館，並收起了她的狙擊步槍。（圖取自《每日郵報》）

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