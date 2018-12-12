首創！衛生所設咖啡廳推高齡照護 免費現磨咖啡攏佇遮

全國首創衛生所內建置「馨圓」咖啡，盼長者走出家門融入社區。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
來所看診的林姓頭目大讚馨圓咖啡好喝，構想新奇溫馨。（巫靜婷攝）
大湖鄉衛生所主任徐春仕對推動長照及衛教下足苦心，所內人員平時配合教具大力宣傳衛教保健等知識。（巫靜婷攝）
來所做健康檢查的李姓長者表示，衛生所是鄉民的守護神，長者們平時閒暇就會聚集這此。（巫靜婷攝）
衛生所內設置馨圓咖啡，透過每杯現磨咖啡溫暖長者的心，同時給予關懷，提供及時幫助。（巫靜婷攝）
馨圓咖啡開幕首日反應熱烈，在所內人員協助下，長者紛紛排隊搶先體驗現磨咖啡的滋味。（巫靜婷攝）

俗話說「喝咖啡，聊是非」冬日來杯暖呼呼的現磨咖啡是消磨閒暇時光的最好選擇，然苗栗縣大湖鄉有1間咖啡廳與眾不同，不但咖啡是免費的，還能學習健康保健知識。大湖鄉衛生所首創全國在所內建置咖啡廳，吸引長輩踏出家門活絡身心。

配合長照2.0服務，大湖衛生所活化所內用地建置「馨圓」咖啡，以溫馨圓滿為主要概念，希望長輩能拋開到醫療院所的壓力與生澀感，主動踏出家門融入社會，齊聚在衛生所的長輩們透過咖啡聚打開話匣子互相認識，另可讓長照30多項服務更貼近長輩，提供即時幫助。

咖啡廳12日在副縣長鄧桂菊、鄉長胡娘妹、衛生所主任徐春仕等人揭牌下正式開幕，廳內環境優雅，不僅擁有免費現磨咖啡，也貼心為不喝咖啡的長輩準備養生茶包、糕點等，並提供及時關懷、高齡友善服務及肝病諮詢等，採單一據點、單一窗口，整合成一條龍服務。

徐春仕表示，大湖地區醫療資源較缺乏，衛生所陸續找來弘大醫院榮譽院長劉有漢、衛福部苗栗醫院小兒科主任林彥雄等4名主任級以上醫師支援看診，照顧鄉親的健康。縣內第1家衛生所設立馨圓咖啡，獲得代表會、農會、新科議員余文忠、陶藝家李仁燿等善心人士贊助，未來所內更將推行復健到宅等服務。

馨圓咖啡開幕首日反應相當熱烈，1名住在泰安的林姓頭目來所看診表示，衛生所設置咖啡廳的構想很新奇，提供的咖啡也很好喝。另名住在大湖村來做健康檢查的李姓鄉民表示，衛生所是長輩們的守護神，大家平時就常常來。

(中時 )

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