北市立委補選 黃暐瀚秀兩張圖預告誰勝出

台北市長選舉士林區得票率。 (圖/黃暐瀚直播截圖)

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中時電子報
/綜合報導
台北市長選舉大同區得票率。 (圖/黃暐瀚直播截圖)

民進黨九合一選舉大敗，海基會副董事長姚人多在臉書發文道歉，姚對於自己操盤姚文智選戰引發柯文哲夫婦不滿，願意向他們二人致上最深的歉意。對姚人多這動作立即引起台北市立委補選在喬白綠合作的聯想，但資深媒體人黃暐瀚在臉書直播秀兩張圖表指出，柯文哲支持人選可望勝出，無需再與民進黨合作。

對柯文哲支持人選勝出理由，黃暐瀚簡單拿出兩張2018年台北市長得票率圖表為證，第一張是士林區：柯文哲得票率41.21%、丁守中36.46%、姚文智21.57%；第二張是大同區：柯文哲得票率45.29%、丁守中28.96%、姚文智24.16%。這是最新民意的展現，柯文哲得票遠遠勝過丁姚兩人。台北市第二選區立委補選若再發生「三腳督」競爭模式，黃暐瀚指柯推薦人選勝選機率將是最高。連國民黨文傳會副主委黃子哲分析亦是柯贏面大！

目前，國民黨已決定由陳炳甫參選，陳炳甫才剛連任議員即轉戰立委，社會觀感恐不好，但第二選區立委補選算是艱困選區，參選是承擔責任，再加民進黨亦有提名才剛當選連任的議員參加補選，算是有前例可循。柯文哲方面點名4人備戰，台北市觀傳局長陳思宇最熱門，日前去拍宣傳照，更引人想像。民進黨傳出徵召社會形象極佳的小燈泡家屬委任律師吳君婷參選台北市立委補選，現任市議員何志偉積極表態爭取提名，但已面臨勸退壓力，他表示，現階段是補選，節奏非常快，即戰力是勝選最大要素，他會戰到最後一刻。

(中時電子報)

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