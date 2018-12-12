IIC國際創新發明賽 龍華獲5金6銀獲表揚

2018年12月12日 18:59 中時 甘嘉雯

龍華科技大學參加IIC國際創新發明競賽榮獲5金6銀殊榮，市府12日表揚，副市長游建華表示，2018第9屆IIIC國際創新發明競賽是由俄羅斯阿基米德國際發明協會及中華創新發明學會共同主辦，龍華科技大學提出11件參賽作品，在學生的努力及老師的熱情指導下，榮獲5金6銀的佳績，這11件作品與產業相互結合，也與日常生活的各式服務相關。

2018第9屆IIIC國際創新發明競賽活動是由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦，台灣國際發明得獎協會、國際發明聯盟協會IFIA共同協辦，有來自日本、中國、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、克羅埃西亞、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、摩洛哥、加拿大及我國等13個國家參與，總參賽件數為368件。

龍華科技大學提出11個項作品參賽全壘打，榮獲5金6銀，表現傑出，此次得獎作品的「高均勻度拋光墊設計」，提高了拋光表面的拋光平坦精度，本拋光墊同時透過觀測窗口設計，搭配精準的光學偵測，使得研磨精度與控制靈敏度增高。

而學校與永豐高中林裕豐校長共同發展的「受力變化訊息之生活應用」，創新將應用於協助居家做簡易判讀，是否應該進行土木、結構、建築專業專家進一步精準鑑測建築物安全之前導生活應用產品。

其他獲獎作品如「以噴印技術製備觸控面板金屬網格感測電極結構」則是採用簡易的方法，應用於觸控面板感測電極結構的建置。至於「纖維布料檢測方法」，是改善了先前無法偵知的困擾，可進行纖維布料疏密度、斷絲、條斑、走紗、點斑、片斑、損傷、編織方法確認、及染色均勻度的檢測。

(中時 )