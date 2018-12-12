IIC國際創新發明賽 龍華獲5金6銀獲表揚

龍華科技大學獲得IIC國際創新發明賽5金6銀殊榮，市府12日頒獎表揚。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時

龍華科技大學參加IIC國際創新發明競賽榮獲5金6銀殊榮，市府12日表揚，副市長游建華表示，2018第9屆IIIC國際創新發明競賽是由俄羅斯阿基米德國際發明協會及中華創新發明學會共同主辦，龍華科技大學提出11件參賽作品，在學生的努力及老師的熱情指導下，榮獲5金6銀的佳績，這11件作品與產業相互結合，也與日常生活的各式服務相關。

2018第9屆IIIC國際創新發明競賽活動是由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦，台灣國際發明得獎協會、國際發明聯盟協會IFIA共同協辦，有來自日本、中國、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、克羅埃西亞、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、摩洛哥、加拿大及我國等13個國家參與，總參賽件數為368件。

龍華科技大學提出11個項作品參賽全壘打，榮獲5金6銀，表現傑出，此次得獎作品的「高均勻度拋光墊設計」，提高了拋光表面的拋光平坦精度，本拋光墊同時透過觀測窗口設計，搭配精準的光學偵測，使得研磨精度與控制靈敏度增高。

而學校與永豐高中林裕豐校長共同發展的「受力變化訊息之生活應用」，創新將應用於協助居家做簡易判讀，是否應該進行土木、結構、建築專業專家進一步精準鑑測建築物安全之前導生活應用產品。

其他獲獎作品如「以噴印技術製備觸控面板金屬網格感測電極結構」則是採用簡易的方法，應用於觸控面板感測電極結構的建置。至於「纖維布料檢測方法」，是改善了先前無法偵知的困擾，可進行纖維布料疏密度、斷絲、條斑、走紗、點斑、片斑、損傷、編織方法確認、及染色均勻度的檢測。

(中時 )

英國頂級芳療攜手設計師 打造聯… 台澎金馬新紀錄鳥種「荒漠伯勞」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。