勞動部講師資歷造假？林為洲要求追究到底

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針對掛名勞動部講師周海威之身分問題，藍委林為洲12日於衛環委員會質詢勞動部次長施克和，並舉出資料表示，周海威在履歷中稱其為勞動部勞動力發展署就業服務專任講師、勞動部勞動力發展署北區企業求才健診顧問及北區勞動局勞資爭議義務調解人等，且於各大媒體皆有投書，投書身分不乏以周海威「律師」作為投書職稱。

林為洲指出，周海威在許多專欄或新聞都自稱「律師」，但奇怪的是，在法務部律師檢索系統中，卻都找不到此人；律師法48條中規定，若非律師而執行律師業務者將面對刑事責任，另外，針對周男之文章進行研究，也可發現許多文章並非教育勞工自保權益的方法，而是以似是而非的概念教導勞工視不合理的對待為磨練，宣揚「吃苦當作吃補」的舊時代價值觀念，質疑勞動部為何會聘用這種律師資格存疑、文章內容並非幫助勞方而是打擊勞方的「講師」。

另一方面，林為洲也特別針對就業服務法中，關於限制薪資面議的部分進行說明，表示限制薪資面議立法過後，各大人力銀行已看出成效，求職者及求才公司已可省去更多時間成本配對；然而周海威「律師」投書內容意見卻表示「薪資透明化會導致更多違法情事出現，資方會有更多巧立名目壓榨勞工」。林質疑，勞動部的講師若非教導正確觀念，適任嗎？

施克和則說，勞動部會負起責任並檢討，會後將把資料帶回並請勞動部政風處徹查「周海威律師」，若有冒名情事將會依據律師法及相關法規對周男究責。林為洲最後表示，本案將會持續追蹤勞動部進度，若真有相關疏失，請勞動部徹底追查並嚴懲究責，而次長也口頭承諾將嚴格追究。

(中時 )

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