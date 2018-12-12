韓國農業技術主務官 鄭順萬愛上桃園

2018年12月12日 18:59 中時 甘嘉雯

韓國論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬到桃園市府國際事務科進行6周職員交流。（甘嘉雯攝）

韓國論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬（後中）到桃園市府國際事務科進行6周職員交流。（甘嘉雯攝）

韓國論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬（左）到桃園市府國際事務科進行6周職員交流。（甘嘉雯攝）

桃園和韓國論山市在2016年10月25日簽署「桃園‧論山友好城市協議」，論山市政府農業技術中心主務官鄭順萬，在韓國擔任農產品加工支援室運營管理、農作設備示範等農村活力增進事業業務，主責草莓栽種，近日來桃進行6周交流，下周將返韓，讓祕書處同仁相當不捨。

祕書處長顏子傑說， 7月市府赴韓交流時，論山市長黃明善向副市長游建華提了「公務員交流韓國論山市公務員赴台灣桃園市政府短期研修」計畫，市長鄭文燦獲知後欣然同意，目前除了韓國外，桃園與日本友好城市千葉縣也有類似交流計畫，藉此機會能學習別國長處、好的制度，也能讓桃園市府同仁們有與國際朋友接觸的機會。

鄭順萬說，「草莓節」在論山當地是相當著名的節慶活動，論山草莓擁有90多年的栽培歷史，栽培面積達910多公頃，產量居韓國之最，被指定為論山純淨草莓產業特區，自1997年開始，每年4月皆舉辦論山草莓節，是韓國代表節日之一。

他平時除在科內與同仁業務交流外，並有一周2次韓國文化分享和韓語教學，介紹「韓流」文化、美食、節慶、教授日常對話韓語，台、韓進行實質交流。

鄭順萬說，這趟交流從原先不認識桃園到現在愛上桃園景點和桃園人的熱情，收獲豐富，即將返韓，讓他覺得相當不捨，未來有機會再帶親友來桃園觀光旅遊，將桃園的美好傳遞給更多韓國人。

(中時 )