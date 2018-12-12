高雄長庚「聽希望在唱歌」彭佳慧炒熱氣氛

2018年12月12日 19:00 中時 林宏聰

彭佳慧12日晚間參加高雄長庚「聽希望在唱歌」關懷音樂會，與院內醫護人員合唱。（林宏聰攝）

高雄長庚與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，醫護人員扮成耶誕老公公及麋鹿發送糖果。（林宏聰攝）

高雄長庚與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，院長、副院長們合唱揭開活動序幕。（林宏聰攝）

高雄長庚醫院12日晚間舉辦「聽希望來唱歌」公益演唱會，歌手彭佳慧、許富凱、林志炫輪番上場演唱，將溫暖帶給病友；高雄長庚院長王植熙更扮成耶誕老公公，搭乘雪橇出場，和主管們分送糖果給院內醫護同仁及病患、家屬，提前帶來耶誕氣氛。

王植熙帶領副院長李建德、藍國忠、龔嘉德等人合唱《月亮代表我的心》，為音樂會揭開序幕。

王植熙說，罹癌不是生命終點，不過治療過程的辛苦、心理上的恐懼，常讓病友喪失信心，因此高雄長庚很榮幸與癌症希望基金會攜手舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，希望讓癌友在抗癌之路上擁有滿滿的陪伴與祝福。

癌症希望基金會這項音樂會與各醫院合作，至今將近20年，鐵肺歌后彭佳慧全力相挺，參與音樂會長達14年，她今晚再度賣力演出，一連唱了許多首國、台語經典老歌，更走下舞台與醫護人員、病友互動，並拿自己最近睡不好大開玩笑，讓現場笑聲不斷。

許富凱、林志炫隨後登台，溫暖的歌聲圍繞高雄長庚醫學大樓大廳，吸引數百位病患及家屬停留聆聽；林志炫下午更提早到場，與高雄長庚醫護人員前往病房送暖。

(中時 )