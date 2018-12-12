高雄長庚「聽希望在唱歌」彭佳慧炒熱氣氛

彭佳慧12日晚間參加高雄長庚「聽希望在唱歌」關懷音樂會。（林宏聰攝）

友善列印
中時
彭佳慧12日晚間參加高雄長庚「聽希望在唱歌」關懷音樂會，與院內醫護人員合唱。（林宏聰攝）
高雄長庚與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，醫護人員扮成耶誕老公公及麋鹿發送糖果。（林宏聰攝）
高雄長庚與癌症希望基金會合辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，院長、副院長們合唱揭開活動序幕。（林宏聰攝）

高雄長庚醫院12日晚間舉辦「聽希望來唱歌」公益演唱會，歌手彭佳慧、許富凱、林志炫輪番上場演唱，將溫暖帶給病友；高雄長庚院長王植熙更扮成耶誕老公公，搭乘雪橇出場，和主管們分送糖果給院內醫護同仁及病患、家屬，提前帶來耶誕氣氛。

王植熙帶領副院長李建德、藍國忠、龔嘉德等人合唱《月亮代表我的心》，為音樂會揭開序幕。

王植熙說，罹癌不是生命終點，不過治療過程的辛苦、心理上的恐懼，常讓病友喪失信心，因此高雄長庚很榮幸與癌症希望基金會攜手舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，希望讓癌友在抗癌之路上擁有滿滿的陪伴與祝福。

癌症希望基金會這項音樂會與各醫院合作，至今將近20年，鐵肺歌后彭佳慧全力相挺，參與音樂會長達14年，她今晚再度賣力演出，一連唱了許多首國、台語經典老歌，更走下舞台與醫護人員、病友互動，並拿自己最近睡不好大開玩笑，讓現場笑聲不斷。

許富凱、林志炫隨後登台，溫暖的歌聲圍繞高雄長庚醫學大樓大廳，吸引數百位病患及家屬停留聆聽；林志炫下午更提早到場，與高雄長庚醫護人員前往病房送暖。

(中時 )

韓國農業技術主務官 鄭順萬愛上… 水湳智慧城亮點 台中「最後一塊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。