水湳智慧城亮點 台中「最後一塊鑽石地」

2018年12月12日 18:57 中時 盧金足

台中市建築經營協會理事長陳武華（左）邀請國際知名建築師劉培森，在大師講座暢談水湳智慧城的願景。（盧金足攝）

水湳是台中「最後一塊鑽石地」，水湳國際會展中心將容納5000個攤位。（圖／台中市府提供）

日籍建築師妹島和世設計的台中綠美圖，在水湳智慧城實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，打造首座結合圖書館和美術館雙館設計。（圖／台中市府提供）

水湳智慧城被視為台中「最後一塊鑽石地」。（圖／台中市府提供）

公共競圖常勝軍！從事建築40多年的建築師劉培森，拿下台中綠美圖與水湳智慧營運中心兩項重大公共競圖案，其中水湳智慧營運中心高達262公尺，40層樓高，樓梯與戶外綠意相連，以後將可舉辦世界少見的垂直式馬拉松賽，打造城市美學新建築。

劉培森出席台中市建築經營協會十二月份大師講座，暢談水湳智慧城的願景，台中市建築經營協會理事長陳武華表示，劉培森秉持「以人為本」的設計導向，努力提升人性化建築的空間機能與開創美學視野，樹立「務實與創意」風格、形象與口碑，完工作品眾多，不只是地標更是打卡熱點。

被視為台中「最後一塊鑽石地」的水湳智慧城，規畫水湳國際會展中心、數位功能的智慧營運中心、中台灣電影中心結合國家漫畫博物館等建設均持續推動，綠美圖整合美術館、圖書館，形成全世界第一個整合兩者功能，提供民眾更好的運用空間。

劉培森指出，他到法國演講時，當地對台中市在市區竟有廣達254公頃的水湳智慧城大為驚訝，還規畫162組溫度、濕度及空汙的偵測設備，頂樓觀景台可看到大肚山夕陽。

當初綠美圖舉行國際競圖，有來自32個國家，225個作品競圖，全球高樓層的建築專家同場競技，劉培森說，由日籍建築師妹島和世設計的台中綠美圖脫穎而出，在水湳智慧城實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，打造首座結合圖書館和美術館雙館設計。

為爭取黃金級智慧建築及黃金級綠建築標章，將加強節能、智慧性能等相關設施，將台中綠美圖打造為國際水準的指標性建築物。

台中市建築經營協會指出，劉培森出生於韓國首爾，啟蒙於台北復興小學，青少年時期即旅居海外，一路在香港、日本、法國、美國等地求學，二十五年的求學階段，接受東西方文化洗禮，更是台灣建築界少有、同時具備歐洲與美國建築背景的建築師。

令建築業感動的是，這位國際知名建築師下一步，將心力放在培養台灣下一代建築人才，用心作育英才，劉培森說，台灣之美大家要珍惜，他也希望未來水湳智慧營運中心可以成為馬拉松選手的跑步殿堂，與綠意相融的垂直馬拉松，以大樓空間為跑道，不是在封閉的逃生梯，預期將吸引很多跑者來朝聖。

(中時 )