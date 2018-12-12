媽啊！三成的「90後」 沒有理財知識來源

2018年12月12日 18:58 工商 陳碧芬

民國90年以後出生的國小五、六年級及國中九年級學生，理財行為和金錢觀念倒底是什麼樣？財金智慧教育推廣協會FINLEA今天表示，三個面向可以說明： 1.理財行為多元化，逾半數有借貸行為、2.有定期零用錢的人，更懂得記帳及為目標存錢、3.媽媽是親子理財掌舵手。

尤其，在FINLEA的「2018台灣中小學生理財現況調查」中問到，「遇到金錢的問題時，怎麼辦？」，結果發現，60％小學生、51％中學生會找媽媽討論，僅27％小學生、19％中學生找爸爸討論；值得注意的是，有四分之一（26％）中學生表示會找朋友同學討論，高於找爸爸討論的比例。

該協會指出，「媽媽」也是在現實生活中，花最多時間教導這個新世代孩童金錢觀念及知識的人，約53％小學生、58％中學生認同此點，僅四分之一受訪者表示是爸爸花最多時間教。

另一方面，出生於網路興盛的90後，明顯知識與資訊來源相當多元，理財知識也有同樣現象，該調查顯示，多數中學生（47％）透過看網路文章或使用手機app學習金錢觀念及知識，多數小學生（34％）仍透過閱讀課外書籍雜誌或期刊。

但是，FINLEA也提醒，有近三成受訪者（28％小學生、29％中學生）表示，自己沒有利用電腦、手機、書本或電視等管道長理財知識。另一方面，少數90後會透過講座或營隊的參與，約6％、5％來增加自己的理財知識。

FINLEA「2018台灣中小學生理財現況調查」，委由國立政治大學統計系民意調查研究中心，以實體問卷進行，針對全台國小五、六年級及國中九年級學生抽樣調查，調查時間為今年9月2日至10月9日，有效樣本數2,151份。

(工商 )