頂著和平憲法賣武器 日外銷軍火即將獲突破

2018年12月12日 18:59 中時電子報 盧伯華

日本政府最近正積極向菲律賓出口軍用防空雷達，這類雷達能夠探測和追蹤他國戰鬥機，並導引防空導彈進行攻擊。一旦此筆交易實現，將是2014年日本廢除長達50年的「武器出口3原則」以來首次軍火外銷。

據《日經亞洲評論》報導，東京正在向菲律賓遊說購買三菱電機製造的FPS-3防空雷達系統的升級型號，這是日本航空自衛隊自1991年以來持續使用的導彈防禦和空域監測系統。

報導說，這批防空雷達系統價格預計在10億日元到20億日元(台幣2.75億~5.5億元)之間。日本政府消息來源指出，馬尼拉還就此事與美國和以色列接觸，可能在明年初做出決定。

日本與菲律賓的軍事合作原以聯合軍事演習為主，近年來擴展到軍用設備。今年3月日本海上自衛隊向菲律賓海軍捐贈了TC-90教練機，也同意在6月份將陸上自衛隊使用的多功能UH-1H直升機贈予菲律賓。

報導表示，日菲雙方的軍事合作主要著眼於中國大陸在南中國海建立更強固的軍事設施，雙方對於建立海上防衛夥伴關係具有共識，因為南海也是東京和馬尼拉貨物與能源運輸的重要海上通道。日本向菲律賓出口防空雷達，也是希望提升其對空中與海上的探測和監視能力，有助於維護該地區的安全。

日本自1967年訂定「武器禁止出口三原則」後的幾十年來，日本從未有武器出口，直到2014年4月日本內閣制定「防衛裝備轉移三原則」，只要有利於日本安全，允許向外國轉讓國防設備和技術，並在某些條件下參與國際聯合開發。不過多年來日本從未成功向國外銷售武器，其間曾嘗試向澳大利亞出口潛艇，以及向法國出口軍用裝備、向英國出售P-1巡邏機、向泰國出售雷達，全部功虧一簣。

(中時電子報)