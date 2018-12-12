江詩丹頓骨董表展 一見到就愛上 愛到「晚上睡不著」

2018年12月12日 19:05 中時 陶福媛

江詩丹頓骨董表CP值高，現在三問表動輒破千萬，但這只1902年三問懷表要價只有184萬4000元，表背刻有原主的家徽。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓1945年黃金針時碼表，表盤設計清晰易讀，是工藝結合美學的作品，138萬3000元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓被暱稱為「豐饒角」的骨董表，獨特表耳和馬爾他十字的表面設計十分吸睛。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓骨董表在拍賣會上多有暱稱，這款表的表耳像惡魔的角，被暱稱為「惡魔」。（Vacheron Constantin提供）

這款江詩丹頓去年在紐約拍賣會以1200萬台幣回購1952年「巧克力」骨董表，有全日曆和月相功能，日月交輝更十分稀有珍貴。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓這款1917年被暱稱為「鞋底」的骨董表，是展場上最古老的骨董表。（Vacheron Constantin提供）

放眼鐘表界，江詩丹頓（Vacheron Constantin）是唯一有計畫回購骨董表，並修復整理再販售的鐘表品牌，不僅成功動帶品牌骨董表的市場，且讓骨董表價格水漲船高。即起至28日江詩丹頓在台北101旗艦店舉辦骨董表展，展出38只骨董作品，其中有18只可對外販售，值得珍藏。

江詩丹頓骨董表展售會今年已是第三年，品牌從二手市場回購骨董表並修復再販售，每只表都附有原廠證書和兩年保固，受到收藏家的一致好評。

知名鐘表專家曾士昕受邀導覽骨董表展，笑說看到今年登台的江詩丹頓骨董表，一見就愛上，甚至讓他朝思暮想，想到晚上都睡不著覺，其中又以高複雜功能的三問表、計時碼表最值得下手，時下三問表動輒千萬，但江詩丹頓認證的骨董三問懷表只要兩百萬元，十分超值。

「每只骨董表，都是唯一無二的。」曾士昕指出，骨董表不僅數量稀少，而且在歷經歲月之後，各自留下不同痕跡，因此骨董表每只都不一樣，其中又以未經改裝、稀有限量、狀況佳和具備功能的骨董表價格最好，若又有品牌出具認證證書，價格肯定還會再漲上幾成。

江詩丹頓回購骨董表有成，今年就以一枚Historiques Triple

calendrier 1942腕表奪得日內瓦鐘表大賞「最佳復刻表」。昨日表展上陳列該表在1942年的原型骨董表，與今年拿下大賞的新表併列，古今對照，更添話題。

此外，江詩丹頓還精挑1917年至1970年20支只展不賣的館藏級骨董腕表，每支表的外型各異，被藏家和拍賣會上的拍賣官取了綽號，如「蝴蝶」、「DISCO」、「巴黎鐵塔」、「蝙蝠俠」等，十分有趣，例如一只1917年的骨董表，因外型而被稱為「鞋底表」，是展場上最古老的表；另一只名為「惡魔」的骨董表，則因表耳像是惡魔的角而得名。

江詩丹頓近來投注大筆資金從各大拍賣會回購自家的表，其中一只從紐約拍賣會以1200萬回購、被暱稱為「巧克力」的骨董表，具備全日曆和月相功能，有「日月交輝」的意涵，特別受到表迷的喜愛。

(中時 )