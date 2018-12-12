「數位通訊傳播法草案」規範假訊息 AIC關切言論自由

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中時電子報

行政院近日推「數位通訊傳播法草案」規範假訊息，現送請立法院審議中。不過亞洲互聯網聯盟（AIC）關切台灣言論自由，請求行政院以該法律案原提案者身分，向立法院撤回原案。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）9日透過新聞稿指出，「數位通訊傳播法草案」經國家通訊傳播委員會提請院會決議通過，送請立法院審議中，現由立法院進行協商，尚未完成三讀。草案現無「限時」下架的規定，而其中所提及的「移除」（「下架」），也只是選項之一。

根據中央社報導，由LINE、Facebook、Apple等網路平台業者和主要科技公司組成的亞洲互聯網聯盟（AIC）今（12）日發出公開信給行政院長賴清德，要求行政院撤回數位通訊傳播法草案，以利重新審議。

亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition，簡稱AIC）的主要成員為參與國際投資及經濟貿易的全球網際網路與科技公司，旨在代表產業團體，促進亞太地區對網際網路政策相關議題的認知及溝通。聯盟成員包括Amazon、Airbnb、Google、Facebook、Apple、Twitter、LinkedIn、Expedia、Rakuten、LINE及Yahoo(Oath)等公司。

AIC表示，「數位通訊傳播法」草案似已背離了行政院依循「馬尼拉中介者責任原則」所提出的初衷，AIC對此表示「慎重的關切」。

AIC指出，上述草案近日令人不安的發展，顯示了台灣政府與產業間缺乏持續性的實質溝通。這些發展引發AIC對台灣人民的言論自由的高度關切。

AIC進一步強調，由於判斷資訊的真假是一高度主觀議題，以管制資訊傳達及訊息交換為設計的立法規範，無法有效解決不實資訊所造成的問題，恐將對台灣人民的言論自由及人權造成深遠影響。

因此，AIC請求行政院以該法律案原提案者身分，向立法院撤回原案，以利行政院重新進行進一步審議，並讓行政院與所有關係人進行持續、暢通及合作的溝通。

(中時電子報)

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