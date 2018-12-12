涂醒哲選舉無效之訴 舉發人果菜市場總經理陳火川今天出庭

嘉義市長涂醒哲提出一份選舉投票行為的問卷分析數據資料。（廖素慧攝）

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嘉義市果菜市場總經理陳火川認為選舉過程有瑕疵，舉發嘉義市長選舉無效。（廖素慧攝）

連任失利的嘉義市長涂醒哲的重要幕僚、嘉義市果菜市場總經理陳火川舉發市長選舉無效，檢方12日傳喚陳火川到案說明，將針對涂醒哲掌握的里長及里幹事問卷數據分析資料的來源、學理根據等做釐清；有資深投開票工作人員透露，該份資料是推估數據，能否反映投開票實況有疑慮，有待驗證。

陳火川於6日到嘉義地檢署遞狀舉發嘉義市長選舉無效，檢方11日以證人身分傳喚嘉義市選委會代理主委林建宏，12日傳喚陳火川出庭說明，陳火川提出約百餘份里長及里幹事的訪談問卷資料。

這份問卷是市府訪談84名里長、58名里幹事，針對全市177個投開票所的投開票情形的問卷分析資料，涂醒哲研判認為，此次地方選舉綁公投，造成選民投票意向有變化，以致「投票等越久的投票所，涂醒哲的得票越低」，甚至有「棄保效應」之虞，下午4點投票截止後有64個投開票所尚未完成投票是選情轉折的關鍵。

有資深投開票工作人員透露，依據涂市長掌握的同一份每分鐘投票人數推估結果的票數資料，涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗3強的票數，下午4點以前與以後的票數變動，並沒有特別明顯流向某人，因而難以推斷有所謂「棄保」效應。

市選委會表示，歷屆選舉下午4時截止投票前已等候投票者都能投票，每個投開票所是獨立作業，截止投票後完成投票即開始開票程序，尚未完成投票的投開票所則等投完票才開票，均是按照＜投開票所工作人員講習教材＞執行，也沒有對選民投票時間記錄。

(中時 )

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