吳寶春苛刻員工惹議 詹順貴：曝光訊息供社會檢驗

麵包師傅吳寶春日前發表「兩岸一家親，支持九二共識」聲明。（取自「吳寶春麥方店─高雄店」臉書專頁）

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麵包師傅吳寶春日前發表「兩岸一家親，支持九二共識」聲明，指「身為中國人，是我的驕傲」，引發輿論譁然。前環保署副署長詹順貴更PO文爆料，批評吳賣高單價麵包，對待店內員工卻無比苛刻，只願給22K底薪，不配「台灣之光」的稱號。詹順貴表示，吳在台灣受到大家愛護，卻苛刻員工，「實在看不下去」，故協助當事人將事情曝光，供社會檢驗。

詹順貴日前於臉書發文指出，吳寶春決定當中國人，去中國展店，當然是他的自由，在他決定「胸懷中國」時，也一定有所預見，並已做了取捨，「人家在商言商，情感受傷的台灣人只能看開一些。」但在吳把一顆得獎麵包賣到3、4百元的同時，給員工的薪資卻相當苛刻。

詹順貴文中表示，一位有證照、有實務經驗的烘焙師，在賴清德院長懇切的呼籲企業替員工加薪的時期，前往吳寶春的台北店應徵麵包師傅，對方開出的條件竟是起薪底薪22K＋2K（餐費津貼）＋800（全勤正常上班、沒遲到），每天上班8.5小時、午休0.5小時，另須加班1至2小時，薪資才有26K至28K，「幾近羞辱烘焙師的薪資條件！」

詹順貴指出，當事人說年輕麵包師傅願意忍受低薪，是看中吳寶春的名氣，覺得可以學到技術，吳寶春也曾說要提高烘焙產業人員薪資水準，當事人已有六年工作經驗，興致沖沖去應徵，卻沒想到吳寶春麵包店只給22K的起薪。詹說，「這樣苛刻員工的企業，配得上『國寶』、配得上『台灣之光』的稱號嗎？」

詹順貴受訪時表示，他覺得以一個過去在台灣享受大家愛護，賺了那麼多錢的麵包師傅，後來竟是苛刻員工，實在看不下去，剛好前兩天新聞爆發，當事人提供資訊，便協助他將訊息曝光、提供社會檢驗。其他則不再多談。

(中時 )

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