影》台新女子馬拉松 12日開放報名

2018年12月12日 19:28 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

由台新銀行冠名贊助並與知名運動品牌New Balance合作的2019 台新女子馬拉松(Taishin Women Run Taipei)，比賽將在明年4月14日於台北市政府前廣場起跑，終點為大佳河濱公園，主辦單位從12日下午4點起開放網路報名，分為半程馬拉松和10公里兩個組別。

台新銀行長期重視及照顧女性朋友，並為全台首家推出專為女性設計信用卡的金融機構，引起女性們熱烈迴響。已連續兩年冠名贊助全台最盛大的女子路跑賽事，2019台新女子馬特別為跑者打造「Run You姊無畏」的精神，強調每個人都有不同的步調及方向，讓自己成為主宰，鼓勵女性創造出非凡的自我。凡報名本場賽事的參賽者有機會獲得2020年名古屋、上海等女子馬拉松各50名免抽籤名額。

台新女子馬替所有女孩著想，打造出更懂女孩心的多項寵愛好禮，推出姊妹團體優惠方案，只要跑者號召姊妹們共同報名10公里組別，6人成團刷台新卡即可享9折優惠。在賽衣設計上，與頂級贊助商New Balance合作，靈感來源以4月為春天花語盛開的季節，粉紅花色系並結合國際名古屋女子馬作靈感發想。

今年的賽道服務也再升級，從「起點燈光秀」讓所有女孩在開跑前，隨著音樂擺盪搭配絢麗的燈光，在聽覺與視覺的饗宴中，活力開跑。接著抵達「終點RunWay」踩在舒適的紅地毯及醒目繽紛的氣球佈置，讓跑者調整呼吸後，在紅毯營造的尊榮下，留下最美的一刻，同時也為自己的努力及堅持給予肯定。

2018 Taishin Women Run TPE以「最懂女孩心」的路跑賽事為目標，現場提供美髮美甲區寵愛完賽的女孩們。(主辦單位提供)

主辦單位擔心跑者若負荷過多，在終點處也安排「守護小天使」，適時的協助每位跑者。此外，周邊也有許多貼心服務，包括伸展舒壓區、美髮區、女王放鬆區，讓女孩們如花朵般被呵護著；也提供個性紋身貼紙、「姊的特調」專屬飲料、拍貼時光機，寵愛每位勇敢征服賽道的女王。

(中時電子報)