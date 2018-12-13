北斗「冰火」的芋圓燒仙草 吃到幸福感

北斗鎮「冰火」冰品店秋冬季節上市的「芋圓燒仙草」。（鐘武達攝）

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北斗鎮「冰火」冰品，秋冬熱食除了芋圓燒仙草，還有各式甜品也都很受歡迎 。（鐘武達攝）
北斗鎮「冰火」 的「芋圓燒仙草」等各式冷熱商品的配料，都是老闆親自手工料理。（鐘武達攝）
北斗鎮冰火冰品店的秋冬限定版芋圓燒仙草，料好實在。（鐘武達攝）

時序冬天，想要吃碗燒仙草暖身，到冰店也可以享受到！彰化縣北斗鎮美食街中華路的「冰火」冰品，夏天賣的冰品清涼有勁，秋冬季節則有限定版暖呼呼的芋圓燒仙草，食材與配料都是老闆親自手工製作，消費者吃得安心，還能吃到幸福感。

店長「江冰火」說，冰火冰品除了力求料好實在，食品安全更是第1，所有產品與配料都是親自熬製，保證不含防腐劑與塑化劑，10多年來，消費者一直很肯定。

黑嚕嚕的仙草，是冬天限定，仙草喝起來不僅很順口，而且還有「嚼勁」，原因是配料包含軟Q的芋圓、地瓜圓與粉圓，前來光顧的消費者說，冬天來碗「冰火」熱騰騰的燒仙草，幸福滿分。

冰火的冬季暢銷熱食很多元，除了燒仙草，還有燒麻薯、紅豆湯、花生湯、紫米紅豆湯、芋圓紅豆湯、芋圓花生湯、綜合圓仔湯、綜合芋圓湯、紅豆湯麻薯。

江冰火說，春夏季節，冰火的20多種冰品也都很火紅，除了剉冰，鮮奶紅豆薏仁更是超強商品，冰糖白木耳也是有口皆碑。不管是冬天、夏天，冰火都是大家的選項之一，想喝牛奶、果汁，這裡都有，任君選擇。

地址：彰化縣北斗鎮中華路360號

電話：04-8781403。

營業時間：10:00~22:00（周日公休）

芋圓燒仙草價格：每碗40元。

(中時 )

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