旅客帶肉驗出非洲豬瘟病毒 農委會首發國家級警報

2018年12月12日 19:33 中時 游昇俯

農委會今（12）日中午發送非洲豬瘟防疫宣導緊急警報。（游昇俯攝）

旅客攜帶入境肉品首度驗出非洲豬瘟病毒！農委會曾於違規入境肉品驗出3例帶有非洲豬瘟病毒，今（12）日證實新增2例，不同於以往是在機場農產品棄置箱查獲，此二例是首度從旅客攜帶肉品驗出。為了做到全民防疫，農委會今日中午亦首度向全台民眾手機，發送非洲豬瘟防疫國家級緊急警報。

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會持續針對旅客違規攜帶入境肉品，採樣送家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒。

繼10、11月份分別在金門、台中及高雄機場共3件旅客棄置肉品驗出非洲豬瘟病毒，農委會今證實，12月1日由我國籍旅客自重慶攜入臘腸，及12月2日由陸籍旅客自哈爾濱攜入紅腸，均驗出非洲豬瘟病毒，分別是入境肉品驗出病毒第4、第5例，亦是首次在旅客攜入肉品上驗出病毒。

防檢局長馮海東表示，此二例肉品均由桃園機場入境，經畜衛所核酸基因檢測，確認其與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，均已裁罰1萬5千元罰鍰，肉品則沒入銷毀。前三例驗出病毒的肉品，因取自機場農產品棄置箱，無確切對象，亦是旅客在入關前自動丟棄，故未開罰。

今天中午12點，各地民眾手機皆突然收到警訊通知。訊息指出，「［動植物防疫］防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送台灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。農委會防檢局02-23431401」

農委會代理主委陳吉仲表示，行政院期望農委會能做到全民共同防疫，為了強化整個上中下游防疫體系，故中午透過「災防告警細胞廣播訊息系統」，向全台民眾發送非洲豬瘟防疫宣導緊急警報，加強宣導力道，若因警報造成民眾困擾，還請見諒。

防檢局隨後亦發布新聞稿指出，非洲豬瘟是適用災害防救法第二條範圍內之動物疫災，一旦爆發，災害影響層面恐不下於風災、水災，政府採用防災告警訊息提醒國人，適法性沒有問題。

(中時 )