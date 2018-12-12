頂級保養蘭蔻推新品 用絕對完美系列守護眼周肌膚

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護系列。（蘭蔻提供）

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蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹15ml，6000元。（蘭蔻提供）
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜20ml，5200元。（蘭蔻提供）
全新絕對完美黃金玫瑰修護眼霜及絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹，鎖定影響眼神全方位美感的「眼周3V部位」。（蘭蔻提供）

頂級保養蘭蔻品牌創辦人阿爾芒．博蒂尚在1973年與頂尖法國玫瑰專家Georges Delbard合作，培育出專屬於蘭蔻的傳奇「黑鑽玫瑰」，這朵歷時七年培育、從多達兩萬種玫瑰中精選而出的稀世玫瑰花，不僅象徵蘭蔻永恆優雅的美學，更成為蘭蔻探索玫瑰獨特活性精華與珍稀成分的主角。

全新升級「絕對完美黃金玫瑰修護眼霜」及「絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹」，延續每一款產品均蘊含珍稀玫瑰精華的堅持，將引以為傲的「黃金玫瑰瞬效配方」結合為眼周問題量身打造的高效成分，讓女性頂級眼周保養邁向深入眼周，達到「黃金3V修護」。

厚度僅臉部1/3的纖薄眼周肌，全面修護第一個V字部位「淡化眼下黑眼圈」、第二個V字部位「恢復下眼頭連結笑肌頂端與眼尾的眼周肌膚彈性」，以及第三個V字部位「撫平眼尾肌膚紋路」，鎖定影響眼神全方位美感的「眼周3V部位」，發揮修護保養效果。

(中時 )

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