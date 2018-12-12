愛的缺角蛋糕 售價10％捐助國內外兒童

台灣世界展望會與S HOTEL合作，幫助國內外兒童。（展望會提供）

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台灣世界展望會與S HOTEL為愛傳送公益，即日起日至1月12日期間，在飯店的S餐廳，獨家販售「愛的缺角蛋糕 · Sharing cake」，缺一角的蛋糕象徵與面臨困境的孩子分享聖誕奇蹟，訴求「分享一塊，一塊分享」，每個蛋糕售價10%也將提撥捐助給需要幫助的國內外兒童。

S HOTEL大廳立起「希望之樹」，同時擺設小額捐款箱與支持「禮物型錄」募款，禮物分成六大類型，包括教育、水資源暨衛生、健康、生計與韌力、兒童保護及台灣關懷，民眾可選取希望捐助的項目，填寫為愛捐款小卡或直接投入小額善款，並在前台領取禮物吊飾親手掛上S HOTEL聖誕樹，象徵送出「一份禮物，一個祝福，看見希望」，支持各項方案使孩子們可以健康長大、快樂上學，擁有乾淨的水與足夠的食物，家庭與社區更能發展生計。

S HOTEL也在今日邀請董事長汪小菲驚喜現身公益活動，與台灣世界展望會的孩子們一起DIY製作蛋糕。現場也由主廚親自現身介紹有關蛋糕的製作方式和靈感，汪小菲表示，身為台灣女婿看到一起參與活動的孩子們就想到自己的孩子平常的互動，今日參與這個活動覺得特別有意義，除了幫助偏遠地區的小孩，也可以透過購賣蛋糕支持這個公益活動，希望未來可以再有更多這類的活動，為社會多盡一份心力。

S HOTEL與台灣世界展望會邀請各界支持「愛的缺角蛋糕‧Sharing cake」公益行動，購買公益蛋糕或捐款支持台灣世界展望會國內外發展型計畫。

(中時 )

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