跨年春節想便宜出國快搶！日本人氣旅遊地殺到1、2萬元

2018年12月12日 19:53 中時 何書青

跨年和春節假期陸續將至，尤其明年春節連放9天假，民眾出國意願高，易遊網趕在歲末年終前的「雙12」（12月12日）展開今年最後一波旅遊優惠，並特地將活動時間延長至25日讓民眾搶購限量超值商品，在跨年或春節的熱門檔期，飛往人氣旅遊地包含東京、大阪、北海道等自由行，含稅1萬多或2萬多元就能打發，且全新推出的LINE Pay支付服務讓民眾還可另享優惠。

今年跨年有4天連假，許多民眾想出國歡度新年又怕買貴，這波「雙12年終搶購」可說是年底出清，讓民眾划算出遊。包含「北海道自由行6天5夜」現折4500元，含稅僅1萬8400元，買到賺到；「福岡計劃票5天」祭超狂含稅價4999元起；若想赴日賞雪景，「北陸合掌村團體5天」含稅2萬9900元起，第2人再折1212元；「日本東北藏王樹冰團體5天」含稅3萬8900元起，第2人直接減1500元。除了日本外，泰國也有「曼谷自由行5+1天」，入住五星級酒店，含稅2萬3500元起。

而明年有9天連價的春節，推出的特惠商品包含大阪自由行5天含稅1萬6900元起、東京自由行5天含稅2萬5900元起、沖繩自由行5日含稅1萬4900元起等，而首爾歡樂滑雪團體5天含稅2萬7900元起之外，每人還可再減1599元。

冬季假期也有許多優惠，像是「香港自由行3天」含稅8900元起，還免費升等商務艙；「日本東北盛岡自由行5天」則是市場獨賣含稅9900元起；若想衝滑雪也有「首爾滑雪自由行5天」含稅1萬2950元起，並贈送芝山滑雪1日遊，CP值爆表；海島控則可選擇「薄荷島+宿霧市區自由行5天」含稅價1萬5900元起。

不想出國也可參考國內旅遊優惠，「華信金門自由行3天」7998元起，2人成行，1人免費，還加贈租借機車48小時；「環島之星花蓮2天」入住新開幕的瑞穗春天酒店，下殺至8900元起，第2人再減1500元。

此外，易遊網LINE Pay支付服務在本月正式上線，成為支援3大支付應用包含Apple Pay、Google pay、LINE Pay的旅行社，為歡慶LINE Pay上線且適逢雙12年終搶購，除了祭出最高15% LINE Points加碼回饋外，活動期間使用若使用LINE Pay綁任一家信用卡銀行支付，可抽1萬點LINE Points，讓民眾搶便宜兼賺點數。

(中時 )