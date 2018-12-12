孟晚舟案掀民憤 華郵：公平正義是其次 大陸在意的是...

2018年12月12日 19:59 中時電子報 吳映璠

華為財務長孟晚舟保釋成功，全案終於可以稍微鬆一口氣，此前中國大陸上至官方、下至一般民眾群情激憤，聽證會外大陸民眾高舉國旗、標語支持孟晚舟，大陸民企更直接補貼員工購買華為產品，全國上下一條心，華盛頓郵報（The Washington Post）點評：孟晚舟案已經無關公平正義，對大陸人民而言，這件事關乎國家尊嚴。

法院連續三天舉行孟晚舟保釋聽證會，法庭外大陸民眾舉旗、標語要求釋放孟晚舟。（圖／美聯社）

孟晚舟被加國警方逮捕消息曝光後，大陸媒體報導，包括夢派科技、成都軟易達信息技術公司、陝西利安發展集團等民企相繼宣布補貼員工使用華為產品，夢派科技作法更極端，若發現員工購買蘋果手機，將給予百分百懲罰。

不僅如此，孟晚舟出席聽證會時，法庭外大陸人民高舉國旗、標語，要求盡快釋放孟晚舟，顯示大陸全國上下一條心，力挺華為、孟晚舟到底。

在孟晚舟獲得交保後，華盛頓郵報出具評論，指出大陸網民一面倒認為美國蓄意衝著華為而來，因為華為是中國大陸科技領頭羊，民眾情緒憤慨，一位29歲民眾就表示：「這無關乎法律問題，整件事本質上就相當卑劣。」

上海復旦大學國際問題研究教授吳心伯一語道破：「孟晚舟一案讓大陸全民更支持華為、重視華為之後的發展。」

作為大陸國家主席習近平任內兩大計畫「一帶一路」、「中國製造2025」的主要骨幹，華為的重要性自然不用說明，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生直言：「華為可以有今日，一帶一路是重要推手。」

當寮國國家主席沃拉吉（Bounnhang Vorachith）5月出訪北京時，接待他的兩位重量級人物，一位是習近平，另一位就是華為東南亞地區部總裁吳偉濤。

復旦大學學者宋魯鄭在大陸《觀察者網》投書，他認為此次美國赤裸裸地挑釁不是壞事，尤其大陸處在社會轉型的矛盾期，網民難得團結一致，「華為事件意外扮演中國道路的試金石。」

(中時電子報)