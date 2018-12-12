白安緋聞男驚曝是同門的他！ 沒否認「要這樣想也可以」

2018年12月12日 19:59 中時 蔡琛儀

白安推出新專輯《1990s》。(羅永銘攝)

白安睽違四年推出全創作專輯《1990s》，一手包辦詞曲、製作，並與過去曾多次合作的李劍青再度攜手，李也在專輯中配唱5首歌曲，有網友猛把兩人送作堆，對此白安則說：「他們要這樣想也可以，有被發現或被拍到我才會說，我不會說謊。反正大家也拍不到我，因為我都不出門。」未否認這段緋聞。

兩人在製作專輯期間不免有爭執和意見不合的時候，還會彼此威脅「我已經把檔案刪掉了！」

白安耗費四年發片，光歌詞就修改五個版本，讓她一度崩潰到摔門發洩。過去師父李宗盛都會特別刁她的作品，這次則沒給她太多意見，放手讓她自己去做，她也直到前幾天才把印好的專輯拿給李宗盛，笑說自己是「先斬後奏」。

但白安說其實很怕李宗盛，「大哥有威嚴氣場，有些人的話我會聽過就算，他的我會放在心裡。」五月天瑪莎日前也在臉書推薦白安的專輯，她立刻傳訊息給瑪莎感謝，他回讚：「很好聽。」讓她忍不住虧：「很制式化的回答。」

睽違四年未發片，白安被關心起這幾年的經濟狀況，表示自己平常物慾不高且有在存錢，因此生活還過得去。她被公認是「仙女」，但自曝其實生活像一般人一樣，會出門丟垃圾、沒工作就素顏不化妝等，鄰居見到她也都習以為常。

(中時 )