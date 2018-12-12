河北發現金代瓷枕 繪有「古代高爾夫」

2018年12月12日 20:13 旺報 潘維庭

新華網12日報導，河北邯鄲峰峰礦區的磁州窯藝術館工作人員，在整理館藏時發現一方金代童子捶丸豆形瓷枕。

峰峰礦區文保所所長張林堂介紹， 這方瓷枕上的「童子捶丸圖」是一幅反映金代捶丸運動的真實寫生，具有較高的藝術收藏價值，更為佐證中國古代捶丸運動與高爾夫運動「源」與「流」關係提供了新的實物資料。

這方豆形枕長23.5公分，寬20公分，高9.5公分，胎質淺灰，釉色乳白，正面為「童子捶丸圖」，側立面飾以卷草紋，底部有「張家造」印章。

正面的「童子捶丸圖」勾畫了一名身著綾羅錦緞的童子，束腰帶、左手提衫、右手舉球杖，身體微躬，盯著被擊打出的小球。構圖明快，大片留白，顯示遊戲場地的空闊。從這位童子的服飾和相貌分析，應是一位金代的貴族子弟。

關於捶丸運動的最早記述，見於元世祖至元十九年（1282年）署名為「寧志齋」的人編寫的專門論述捶丸的著作《丸經》。《丸經‧集序》中，「至宋徽宗、金章宗，皆愛捶丸」的記述，可知捶丸形成期的下限最晚在北宋徽宗宣和七年（1125年）。書中對於捶丸運動的場地、器具、遊戲規則描述與現代高爾夫球有著驚人的相似之處，因此捶丸也被稱為「古代高爾夫」。

西方體育史記載中，一般認為高爾夫運動起源於14世紀的蘇格蘭，而後經英格蘭傳至全世界。但是還有不少中外體育史專家認為，這項體育運動最早出現在中國宋朝，在元代傳至歐洲。

張林堂說，體育史專家之所以這麼認為，其原因就是早在宋代，中國出現了與高爾夫運動高度相似的競技項目—捶丸，這方金代童子捶丸豆形瓷枕的出現，為此論斷提供了有力的實物佐證。

(旺報 )