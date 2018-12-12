艾怡良守「不裸體」原則 見床興奮爬上去

2018年12月12日 20:00 中時 蔡琛儀

艾怡良請到余靜萍掌鏡。(EMI提供)

艾怡良上個月底開心宣布：「殺青了！」將在21日推出首張全創作專輯《垂直活著，水平留戀著。》第一波主打歌曲〈Forever Young〉將於14日曝光，她這陣子除了一邊製作音樂、一邊拍MV，忙到每天秉持著「不要裸體」為原則就出門工作，因此當她看到MV拍攝現場有一張床，立刻爬上床去，還忍不住問工作人員說：「可以躺在床上做訪問嗎？」

艾怡良過去曾替不少歌手創作，但面對自己的專輯時，從最開始就打算以全創作專輯問世，加上下半年才開案的時間壓力，到製作人正式交出母帶前，都讓她相當緊繃。

在影像部份力邀頗負盛名的余靜萍掌鏡，擔任〈Forever Young〉的平面攝影及導演，透過女性角度呈現艾怡良的溫柔及放鬆，以「我的角度」來講故事。其實艾怡良出道的第一支MV正是由余靜萍掌鏡，兩人睽違多年再度合作，她表示，第一次看到腳本就在家爆哭；而余靜萍也不是第一時間就答應接拍，反覆聽過歌曲後才點頭答應。

艾怡良平常很少自拍，上回自拍是為了想跟自己的愛犬合照，她笑說：「把我一生自拍的『扣打』都用在MV了。」但她表示，比自拍更難的其實是要一直舉著專業相機，讓平常有在健身的她一口氣把5年的健身扣打也練完了，三角肌、胸肌全都有操到，被虧：「明天會不會不舉？」

(中時 )