黃志學、許民衛 資深義消接受表揚

南投縣表揚資深義消，左起消防局長林聰吉、黃志學、南投縣長林明溱、許民衛。（廖志晃翻攝）

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南投縣長林明溱，12日頒獎表揚義消副總隊長黃志學、幹事許民衛等332位民力團體年資標及績優人員；林明溱說，民力團體克盡職責，堅守崗位，協助災害防救及宣導防火觀念，強化民眾防災意識，降低災難損害，無私奉獻精神令人感佩。

林明溱表示，「政府力量有限，志工資源無窮」，南投縣消防人力有限，由於許多熱心公益志工，加入「防火宣導隊」、「義勇消防隊」、「鳳凰志工隊」及民間各救難團體等志願服務團隊，協助落實「預防火災、搶救災害、緊急救護」等消防三大工作任務，保障縣民安全功不可沒。

林明溱指出，年資標分5、10、15、20到40年以上，代表服務於社會的年資，也代表民力團體代代傳承，尤其義消副總隊長黃志學年資滿45年、幹事許民衛服務年資滿40年，一生中大半輩子貢獻於消防救災工作上，為民服務的精神令人感佩，值得社會各界效法學習。

曾經擔任縣議員的黃志學說，在母親的教誨下，他年輕時即主動加入義消行列，45年來在義消崗位從未缺席，不見證消防技術的演進，也從工作中獲得成就感，記憶最深刻的是埔里珠仔山造紙廠鍋爐失火案，及921大地震搶救工作，其中，921大地震時穿梭在倒塌的民房瓦礫縫隙中，冒著不時發生的餘震危險，挖掘搶救受災民眾，至今仍印象深刻！

許民衛也表示，退伍後就申請加入竹山義消行列，曾經參與太極峽谷、員林客運投151線三灣車禍、921大地震等重大災害搶救工作，為社會奉獻自己的心力。

(中時 )

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