2男為1女爭風吃醋開槍擄人 竹東警10小時破案

2018年12月12日 20:26 中時 莊旻靜

新竹楊姓男子與巫姓男子愛慕1名KTV上班的女子，兩人為此爭風吃醋，楊男日前與同夥趁巫男前往KTV時，開車從新竹市追到竹東，雙方相互亮槍，楊男一夥人甚至直接押人，巫男因此被打到頭破血流，驚動警方，警方火速逮捕楊男等人，還搜出毒品K他命，被依殺人未遂及槍砲等罪嫌移送法辦。

新竹縣湖口鄉甫傳出槍響，不過早在8日，竹東鎮就發生1起槍擊案，起因卻是2男為了追求1女而衍生事端，楊男與巫男爭風吃醋，8日趁著巫男上KTV後，找人共同圍堵，當天凌晨4點許，楊男與3名友人分別乘坐2台自小客車，從新竹市一路追逐巫男到竹東。

其中，與巫男同車的李姓友人一度亮槍，不過楊男等人隨後開槍還擊，而巫男下車後，還來不及跑，就被楊男等人強押上車，毆打到全身是傷才釋放。

竹東分局獲報後，立即組成專案小組，沿線調閱監視器，案發不到10小時，警方即在新竹市金竹路的1處停車場，逮捕楊男及其劉姓友人，並在他們所使用的車輛中，搜出2.16克的K他命。

至於在追逐過程中也有亮槍的李姓男子，則在9日被警方在竹東鎮1處汽車旅館中逮捕，警方也同步起獲1把改造槍枝。至於楊男一行人使用的犯案槍枝，也在警方策動下，由陳男連人帶槍投案，全案依依殺人未遂及槍砲等罪嫌移送送新竹地方檢察署偵辦。

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(中時 )