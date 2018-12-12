孟耿如唱內心歌 黃子佼有志一同愛此曲

孟耿如本週六將舉辦首場簽唱會。(愛貝克思提供)

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孟耿如本週六將舉辦首場簽唱會。(愛貝克思提供)
孟耿如本週六將舉辦首場簽唱會。(愛貝克思提供)

耿如推出抒情新歌〈如果不記得〉，她表示：「我們家走樂天派的氛圍，比較喜歡幸福洋溢的歌，所以家人最愛〈幸福離島〉！」但她和男友黃子佼最喜歡的都是〈如果不記得〉，「他覺得可以看到比較內心一點的我，比較不一樣的我。」而自己喜歡的原因也是覺得歌曲比較能聽到深層一點的孟耿如，「我覺得自己非常的盡力可以打100分，所以給自己打100分。」

孟耿如最近相當忙碌，所以還沒有機會進KTV，「朋友去都有點來唱，我媽還跟我update，『你的三首歌現在KTV都點得到了』。」讓她忍不住笑說：「我覺得爸媽比我還瘋狂，像瘋狂粉絲！」

〈如果不記得〉由馬毓芬擔任配唱，孟耿如說覺得歌曲難在它的口氣和情緒，「在進錄音室前，小芬老師就拉著我在外面一個字一個字的念，把節奏跟情緒調對了才進錄音室錄製。」她表示非常感謝馬毓芬：「正式開錄時，老師給我很大的鼓勵，即便我知道有時我唱到飄掉了，小芬老師都給我很大的耐心，不厭其煩地一直教我。」

孟耿如即將在本週六舉辦人生第一場簽唱會，她坦承剛發片時真的有為此緊張，「但現在比較隨遇而安，因為我覺得就是盡力而為，希望大家來給我支持鼓勵，雖難免有點擔心，但當天我一定火力全開，努力把最好的表演給大家！」是否有動員親朋好友來力挺，她笑說沒有：「但是據我所知，好像家人都已經把時間空下來了，至於有誰要來我還不知道。」

但她簽唱會當天強碰張韶涵小巨蛋、徐佳瑩高雄巨蛋和鄧紫棋新北耶誕城演出，孟耿如先是開玩笑說：「什麼！當天有強碰，那我們先取消！」但她祝大家都活動成功，也踢腿、比劃，跟大家宣示：「拚了，我會全力以赴！」

(中時 )

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