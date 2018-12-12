刀腳女《高潮》起舞 坎城影展一位難求

《高潮》女主角蘇菲亞波堤拉。（捷傑提供）《高潮》女主角蘇菲亞波堤拉。（捷傑提供）

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《高潮》講述年輕舞者誤觸毒品失去理智。（捷傑提供）

今年坎城影展一位難求的電影《高潮》(Climax)，為爭議名導加斯帕諾埃(Gaspar Noe)最新作品，過往電影從首部長片《I Stand Alone》、《不可逆轉》(Irreversible)、《嗑到荼蘼》(Enter The Void)到《性本愛》(Love)，每部片都挑戰觀眾觀影尺度極限。本次新作入選坎城影展導演雙周單元，消息一出讓場場放映爆滿一位難求。

曾演出《金牌特務》刀腳女一角而聲名大噪的蘇菲亞波堤拉，出演電影前是名專業的舞者，時常為瑪丹娜伴舞。去年因宣傳《神鬼任務》也曾與阿湯哥一起來台，還依依不捨的說，寶島行最痛苦的事就是說再見。如此愛台灣的動感女神本次擔任《高潮》女主角，受訪時回憶起和導演接觸的過程，「他從ig上敲我，我就飛到巴黎跟他碰面，他說他想拍一群舞者誤飲滲入了迷幻藥調酒的電影。我就只知道這些了，拍攝時拿到短短五頁的說明，我飾演一位編舞家，我真的不確定我是否有演好這個角色，我只知道電影的開頭我們在慶祝我們完成了一支很棒的舞，接下來就是一連串奇幻的旅程。」

電影只拍攝了15天，拍攝結束兩個月後就出現在坎城影展舉辦首映，連蘇菲亞波堤拉也說「導演非常有才華，每天拍攝結束我們都不知道隔天的拍攝內容，而我直到拍完都不知道電影真正的劇情走向，在首映時才和觀眾一起看見電影的全貌，成果相當驚喜及不可思議，我非常崇拜加斯帕導演，我認為他是一位真正的藝術家」

電影講述一群年輕舞者因誤觸毒品而失去理智，舞出獸性自我，既驚悚又絕美。電影將於12月21日在台上映。

(中時 )

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