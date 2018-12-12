2019港澳米其林摘星名單出爐！多達12家餐廳新上榜

2018年12月12日 20:41 中時 何書青

《米其林指南香港澳門2019》出爐，港澳共有10家最高榮耀的三星餐廳、17家二星餐廳、55家一星餐廳，而超值餐廳的必比登美食推介餐廳則有80家入榜；其中還有多達12家新上榜的星級餐廳，包含2家三星餐廳、4家二星餐廳及6家一星餐廳，港澳地區的多元美食也越來越受注目。

港澳是米其林指南進軍中國城市的始祖地區，《米其林指南香港澳門2019》出版之際，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec說：「香港和澳門是世界聞名的美食之都，吸引全球各地遊客和商人來訪。港澳地區飲食在傳統粵菜和澳門菜式的豐富飲食文化的薰陶下，結合各國佳餚及飲食文化的影響，演化出獨特的地區風味。」他也表示， 2019年指南突顯港澳兩地多元飲食文化，新收錄了多間星級食府，證明港澳飲食行業千姿百態、人才輩出。

Caprice成為香港第7間米其林三星餐廳。主廚Guillaume Galliot兩年前加入餐廳，他的團隊採用上乘食材，精心烹調出精緻、完美的現代法式料理。在芸芸美食中，配以特製海膽醬汁的多寶魚是最令評審員讚嘆不已的菜餚，餐廳的酒單選擇更是琳瑯滿目。

澳門譽瓏軒由二星晉升為三星食府。餐廳裝潢以檀木、水晶、黃金和精雕細琢的銀飾打造出美輪美奐的環境，加上採用高級食材精心炮製一系列地道正宗的粤式佳餚，食客們不但能享受一場視覺盛宴，餐桌上色、香、味俱全的佳餚亦也深受歡迎。此外，包含譽瓏軒，澳門現共有3間餐廳獲三星評鑑。

2019指南新收錄了4家二星食府，包含3間香港和1間澳門餐廳。首次名列二星的有利用優質日本食材烹調法國菜式的Écriture（香港），被譽為城中出類拔萃的壽司店的鮨．齋藤（香港），去年獲一星評級的粤菜府，營致會館（香港）今年則晉身二星食府行列，而位於澳門摩珀斯酒店核心地帶的杜卡斯也獲二星。

一星餐廳共有55家上榜，其中新上榜的有Arbor、國福樓、New Punjab Club、 Octavium、新榮記及Belon等6家餐廳，新上榜的餐廳也充份顯示港澳兩地飲食文化的多元性。Arbor及Belon的菜餚深受法國菜啟發，New Punjab Club呈上源自印度北部的特色美食，國福樓則為大家獻上精緻美味的粤菜，新榮記展現出台州菜的風味，Octavium則主打令人垂涎的義大利佳餚。

(中時 )