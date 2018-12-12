2019港澳米其林摘星名單出爐！多達12家餐廳新上榜

新任米其林指南國際總監Gwendal Poullennec公布《米其林指南香港澳門2019》獲獎名單，最高榮耀的三星餐廳共有10家上榜。（米其林提供）

友善列印
中時

《米其林指南香港澳門2019》出爐，港澳共有10家最高榮耀的三星餐廳、17家二星餐廳、55家一星餐廳，而超值餐廳的必比登美食推介餐廳則有80家入榜；其中還有多達12家新上榜的星級餐廳，包含2家三星餐廳、4家二星餐廳及6家一星餐廳，港澳地區的多元美食也越來越受注目。

港澳是米其林指南進軍中國城市的始祖地區，《米其林指南香港澳門2019》出版之際，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec說：「香港和澳門是世界聞名的美食之都，吸引全球各地遊客和商人來訪。港澳地區飲食在傳統粵菜和澳門菜式的豐富飲食文化的薰陶下，結合各國佳餚及飲食文化的影響，演化出獨特的地區風味。」他也表示， 2019年指南突顯港澳兩地多元飲食文化，新收錄了多間星級食府，證明港澳飲食行業千姿百態、人才輩出。

Caprice成為香港第7間米其林三星餐廳。主廚Guillaume Galliot兩年前加入餐廳，他的團隊採用上乘食材，精心烹調出精緻、完美的現代法式料理。在芸芸美食中，配以特製海膽醬汁的多寶魚是最令評審員讚嘆不已的菜餚，餐廳的酒單選擇更是琳瑯滿目。

澳門譽瓏軒由二星晉升為三星食府。餐廳裝潢以檀木、水晶、黃金和精雕細琢的銀飾打造出美輪美奐的環境，加上採用高級食材精心炮製一系列地道正宗的粤式佳餚，食客們不但能享受一場視覺盛宴，餐桌上色、香、味俱全的佳餚亦也深受歡迎。此外，包含譽瓏軒，澳門現共有3間餐廳獲三星評鑑。

2019指南新收錄了4家二星食府，包含3間香港和1間澳門餐廳。首次名列二星的有利用優質日本食材烹調法國菜式的Écriture（香港），被譽為城中出類拔萃的壽司店的鮨．齋藤（香港），去年獲一星評級的粤菜府，營致會館（香港）今年則晉身二星食府行列，而位於澳門摩珀斯酒店核心地帶的杜卡斯也獲二星。

一星餐廳共有55家上榜，其中新上榜的有Arbor、國福樓、New Punjab Club、 Octavium、新榮記及Belon等6家餐廳，新上榜的餐廳也充份顯示港澳兩地飲食文化的多元性。Arbor及Belon的菜餚深受法國菜啟發，New Punjab Club呈上源自印度北部的特色美食，國福樓則為大家獻上精緻美味的粤菜，新榮記展現出台州菜的風味，Octavium則主打令人垂涎的義大利佳餚。

(中時 )

跨年春節想便宜出國快搶！日本人… 全球6大聖誕市集推薦！這個國家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。