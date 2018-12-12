竹縣幸福玩藝Fun悅讀 力推親子共讀

2018年12月12日 20:38 中時 莊旻靜

新竹縣文化局舉辦的「幸福玩藝Fun悅讀」，將在15日於文化局圖書館外廣場登場，透過8大主題活動推閱讀。（莊旻靜攝）

推動閱讀不遺餘力！新竹縣政府文化局15日將在文化局圖書館戶外廣場，舉辦行「幸福玩藝Fun悅讀」，推出8大主題活動，邀請民眾親子共遊，沉浸書香氣氛，不僅有故事可聽、講座可賞，還有成果展、市集可逛，期望讓民眾享受閱讀與藝術的美好。

文化局長張宜真表示，今年「幸福悅讀市集」以耶誕為主題，將有65攤文創市集，除了好書外，還有親子美學手作體驗等。當天還有「親子闖關遊戲」，結合經典繪本融入遊戲，激發孩童對閱讀的興趣，只要親子共讀、即滿12個章，即能兌換費抵用劵。

當天的「悅讀大Fun送」以2張發票玩一次賓果，連線愈多則能換愈多好書，發票將捐給世界和平會；「閱讀小尖兵」以每30分鐘1梯次，由小魯、信誼出版社及志工媽媽用聽說讀寫玩方式，讓孩子們接觸書本；「創意繽紛樂」在下午1點30分於文化廣場，將紙摺成毛毛蟲，用吹的方式進行趣味爬行競賽，還有有獎徵答活動。

另外，當天還有「花甲幸福聽故事」，以文化局製作的繪本為主軸展出；親子講座則由番紅花、公視節目製作人巫知諭，透過問答方式，分享《你的孩子不是你的孩子》的改編過程、育兒經等。

「NG Books玩藝成果展」在美術館展出，也是文化局第51期研習班成果展覽，含國畫、袖珍黏土、服裝與媒材應用等，還有小太陽親子共讀班表演聖誕組曲，同步展出楊佩瑜與學員精緻小巧袖珍黏土作品。「NG Books親子繪本」由「小紅點才藝教育學苑」的范永紅，剪貼破損繪本「重生」成為立體書，展出約40本，即日起將展至明年1月6日。

(中時 )