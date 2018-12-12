超強狂派「殺無赦」、「飛天腿」 三變金剛追殺大黃蜂

2018年12月12日 20:45 中時 潘鈺楨

「三變金剛」能夠變形成機器人、越野車、以及飛行戰機，「殺無赦」（左）、「飛天腿」來到地球追殺「大黃蜂」。（UIP提供）

「三變金剛」殺無赦。（UIP提供）

「三變金剛」飛天腿。（UIP提供）

第一部《變形金剛》於12年前在新墨西哥州白沙鎮開拍後，這把廣受歡迎的玩具系列拍成電影的點子，出乎意料地成為一個全球現象，這些年來累積了43億美元的驚人票房成績。《大黃蜂》把電影系列帶到全新領域，全新電影的故事不但能夠引起全球影迷的感情共鳴，而且一如往常充滿了精采刺激的動作場面。

最受到觀眾矚目之一的就是這次狂派變形金剛派出的兩大狠角色殺無赦和飛天腿，這是首次在《變形金剛》系列電影介紹的「三變金剛」，他們能變形成一個機器人，一台越野悍車和一台飛行戰機，將一路緊追大黃蜂展開猛烈的大戰。

導演崔維斯奈特記得他小時候在1980年代很愛玩變形金剛玩具，他不但是《變形金剛》卡通影集的狂熱粉絲，也是那個年代的電影的忠實影迷，包括史蒂芬史匹柏執導的《E.T.外星人》和約翰休斯執導的電影。「1980年代的電影巨擘以無比的感性、溫暖和幽默感處理青少年面對的問題。」這位導演說：「那是全世界每個人都會經歷的內心掙扎，不管是想要被同儕接納，或是突顯自我，找到自己的身分認同感。這些有時候會引起自我矛盾和衝突的時刻，全都是青春期的體現。」

導演崔維斯奈特對於能夠進入變形金剛寬廣的世界，並且專注在這個廣大宇宙的一個小角落，敘述一個更私密、以角色為主，並且充滿感情的故事感到非常興奮，他說：「我們在萊卡動畫公司，總是試圖在黑暗與光明、刺激與溫暖、幽默與感情之間，取得巧妙的平衡。對我來說，能把這種哲學帶到這個電影系列真的讓我感到非常興奮。」

故事敘述1987年，為了逃避敵人追捕，大黃蜂在位於加州一座海岸小鎮的廢棄場中找到避難所。即將年滿18歲的查莉（海莉史坦菲德 飾）只想找到她在這個世界的位置，卻無意間發現了傷痕累累、身心破碎的大黃蜂。查莉救活了他，但她很快就發現他並不只是一台普通的黃色福斯金龜車。電影26日在台上映。

(中時 )