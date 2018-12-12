導演陳惟揚把王建民推入這「坑」

導演陳惟揚(左)跟王建民出席《後勁：王建民》台北首映會。(牽猴子整合行銷提供)

友善列印
中時
陳惟揚與王建民和影迷合照。(牽猴子整合行銷提供)

王建民和導演陳惟揚今在台北舉辦了和球迷觀眾的見面會暨首映會，陳惟揚在現場表示，兩人因為拍攝紀錄片《後勁：王建民》相處了4年，變成了好麻吉，未來若有機會拍攝續集，王建民也非常樂意。

王建民目前擔任棒球教練，興趣是攝影拍照，平時多拍風景照，認識陳惟揚後，了解更多高階攝影器材，入坑變得更深，還被拱發展成事業第二春。

而被觀眾譽為今年最有溫度的紀錄片《後勁：王建民》，除了因為王建民近距離地和每一位觀眾簽名、分享心得，來者不拒的暖男行為擄獲粉絲的心，在片中他面對逆境的永不放棄精神，更是感動了眾人。

電影一路從美國參加影展、上映，到回到台灣巡迴見面會和首映，導演陳惟揚感性的說：「回憶起來，這趟旅程真是充滿太多驚喜和感動。在美國有遇到哭著跑來感謝我的觀眾，因為拍出了他們在異鄉打拼的心情。在台灣有觀眾哽咽分享他正在待業，相當低潮，但看了電影，被王建民的精神所激勵。」

而王建民在面對這麼多觀眾分享感動心情或提問怎麼面對挫折、受傷、低潮時，也誠懇的分享祕訣：「謝謝大家一直的支持，每個人在人生中都有起起伏伏，但其實都會有默默挺你的家人或朋友，不要放棄、準備好自己，就會有機可以再試試。」《後勁：王建民》14日在台上映。

(中時 )

超強狂派「殺無赦」、「飛天腿」… 藝人設計師名模爭相致敬的《WEST…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。