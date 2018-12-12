導演陳惟揚把王建民推入這「坑」

2018年12月12日 20:45 中時 李承陽

陳惟揚與王建民和影迷合照。(牽猴子整合行銷提供)

王建民和導演陳惟揚今在台北舉辦了和球迷觀眾的見面會暨首映會，陳惟揚在現場表示，兩人因為拍攝紀錄片《後勁：王建民》相處了4年，變成了好麻吉，未來若有機會拍攝續集，王建民也非常樂意。

王建民目前擔任棒球教練，興趣是攝影拍照，平時多拍風景照，認識陳惟揚後，了解更多高階攝影器材，入坑變得更深，還被拱發展成事業第二春。

而被觀眾譽為今年最有溫度的紀錄片《後勁：王建民》，除了因為王建民近距離地和每一位觀眾簽名、分享心得，來者不拒的暖男行為擄獲粉絲的心，在片中他面對逆境的永不放棄精神，更是感動了眾人。

電影一路從美國參加影展、上映，到回到台灣巡迴見面會和首映，導演陳惟揚感性的說：「回憶起來，這趟旅程真是充滿太多驚喜和感動。在美國有遇到哭著跑來感謝我的觀眾，因為拍出了他們在異鄉打拼的心情。在台灣有觀眾哽咽分享他正在待業，相當低潮，但看了電影，被王建民的精神所激勵。」

而王建民在面對這麼多觀眾分享感動心情或提問怎麼面對挫折、受傷、低潮時，也誠懇的分享祕訣：「謝謝大家一直的支持，每個人在人生中都有起起伏伏，但其實都會有默默挺你的家人或朋友，不要放棄、準備好自己，就會有機可以再試試。」《後勁：王建民》14日在台上映。

(中時 )