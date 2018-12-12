藝人設計師名模爭相致敬的《WESTWOOD：龐克時尚教母》

陳艾熙穿著時尚出席電影華山特映會。(佳映娛樂提供)

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《WESTWOOD：龐克時尚教母》時尚的電影劇照。(佳映娛樂提供)

英國知名服裝設計師薇薇安．魏斯伍德（Vivienne Westwood）的首部紀錄電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》即將在台上映，77歲仍活躍於世界時尚舞台的她在台灣擁有眾多粉絲，日前片商和品牌Vivien Westwood合辦搶先特映會，吸引一票台灣服裝設計師、模特兒和藝人前來朝聖，包括陳珊妮、莊鵑瑛（小球）、新生代時尚女星陳艾熙等人。

Vivienne Westwood於1971年創立同名品牌，用她的作品詮釋「龐克」與「煽動」，因此重新定義了街頭文化的內涵。陳珊妮在看過本片之後說：「當平庸的人費神花時間挖苦嘲笑，忙著證明自己的平庸。不要讓別人告訴自己應該成為什麼樣的人，你的獨特就是你的自由。這是Vivienne Westwood告訴我的事。」

女星陳艾熙也身穿價格3萬4千800元的Vivienne Westwood2018年秋冬黃色不規則露肩洋裝出席觀影，時尚感破表，讓螢幕上下都洋溢著Vivienne Westwood的品牌風格。

紀錄電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》用影像回溯她在英國德比郡的戰後成長歲月，到70年代因為幫Sex Pistols設計表演服裝而受到矚目，再逐步將龐克美學帶進主流文化，並創建自我品牌在時尚精品界的地位。電影14日在台上映。

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