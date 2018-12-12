俄超靜音攻擊潛艦 部署遠東戰略核潛艦基地

2018年12月12日 20:51 中時電子報 盧伯華

俄羅斯第二艘超靜音拉達級攻擊潛艦下水典禮

俄羅斯媒體報導，為保護俄國遠東地區及太平洋艦隊戰略核潛艦基地的安全，俄國防部決定在堪察加半島新部署一個潛艦旅，配備最新型的677型「拉達」(Lada)級常規攻擊潛艦。

俄羅斯衛星通訊社引述《消息報》指出，首艘拉達級潛艦數年前研發時因長期無法解決動力裝置問題，一度曾打算放棄，目前拉達級首艘「聖彼得堡」號安裝了常規柴電系統，技術問題也獲得解決，目前正在進行海試。677型拉達級第二艘潛艦「喀琅施塔得」(Kronshtadt)號於9月下水，配備的已經是現在的絕氣推進動力裝置。按計劃，拉達級潛艇將有12艘，部分將在北方艦隊服役，其他幾艘將長期部署於堪察加海岸附近。

報導說，續航力強並不是拉達級潛艦的唯一優勢，它還具備極出色的靜音特性，對聲吶來說幾乎是隱形的。而由於配備最新型「利拉」(Lira)超靈敏聲納系統，探測距離遠超過其他潛艦。此外，這些潛艇能夠非常快速地擊毀大量目標，能在數分鐘內連續發射18枚魚雷，以至於有「水下戰鬥機」之稱。

報導引述軍事歷史學家博爾堅科夫(Dmitry Boltenkov)表示，677型潛艇入編太平洋艦隊具有歷史意義。因為該太平洋艦隊在世界各大洋巡邏的戰略核潛艦主要部署在阿瓦查灣(Avacha Bay)基地，而外國潛艦一直試圖尋找並跟蹤它們。所以，部署核潛艦的基地需要得到嚴格保護，其中最有效的方法當屬使用拉達級潛艦。

博爾堅科夫說，蘇聯時期戰略核潛艦保護任務由部署在別切溫斯卡亞灣(Bichevskaya)的第182潛艦旅負責，但該旅後來遭解散，現在新組建的拉達級潛艦旅可能會用同樣的番號和駐地。

拉達級潛艇長66.8米，最大下潛深度300米，水下航速21節，乘員35人，配備533毫米魚雷、口徑(Kalibr)巡航導彈和防空武器。

(中時電子報)