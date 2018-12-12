〈我難過〉高居萬年K歌榜首 網友最懷念團體5566攻蛋倒數！

5566即將攻蛋近日上節目宣傳。（圖／Yahoo奇摩提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

5566即將站上台北小巨蛋，演唱會門票早就秒殺。近日他們上黃子佼主持的《佼心食堂》，孫協志就大吐苦水，提到他也要辦音樂會，但56迷們很多都預算有限，因此個人的音樂會門票依然熱賣中。大家聽到後立刻獻上餿主意，主持人黃子佼建議他取消，王仁甫則要孫協志乾脆當5566演唱會的暖場，讓孫協志只能苦笑說自己會唱到喉嚨出血。

王仁甫一開場就幫孫協志的音樂會出餿主意。（圖／Yahoo奇摩提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲現在已經從少年成為熟男，恢復單身的孫協志不諱言想找交往對象，但似乎同齡的異性都已死會，王仁甫誠懇建議他改掉碎碎念的習慣，就能吸引年輕美眉。而相對於王仁甫時常下廚，孫協志解釋單身獨居難開伙，反被許孟哲吐槽愛看料理節目，卻都在叫外送。

孫協志不斷盧黃子佼上《飢餓遊戲》，黃子佼反覆裝傻仍無法逃過一劫。（圖／Yahoo奇摩提供）

5566演藝資歷豐富，過去代表作數量驚人。5566坦言在站上小巨蛋前，歌詞、舞蹈都得再費心背誦，光是即興重現〈好久不見〉手語部分，就有點遲疑卡卡。在節目中接受「記憶力大考驗」填空遊戲時，孫協志輕鬆解答〈我難過〉，輪到王仁甫竟然一時答不出〈無所謂〉，許孟哲在看到〈傳說〉填空時也稍微猶豫，幸好最後全都順利過關。

(中時電子報)

藝人設計師名模爭相致敬的《WEST… 《毛骨悚然3》孵15年 食人魔Cree…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。