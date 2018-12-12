〈我難過〉高居萬年K歌榜首 網友最懷念團體5566攻蛋倒數！

2018年12月12日 20:55 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

5566即將站上台北小巨蛋，演唱會門票早就秒殺。近日他們上黃子佼主持的《佼心食堂》，孫協志就大吐苦水，提到他也要辦音樂會，但56迷們很多都預算有限，因此個人的音樂會門票依然熱賣中。大家聽到後立刻獻上餿主意，主持人黃子佼建議他取消，王仁甫則要孫協志乾脆當5566演唱會的暖場，讓孫協志只能苦笑說自己會唱到喉嚨出血。

王仁甫一開場就幫孫協志的音樂會出餿主意。（圖／Yahoo奇摩提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲現在已經從少年成為熟男，恢復單身的孫協志不諱言想找交往對象，但似乎同齡的異性都已死會，王仁甫誠懇建議他改掉碎碎念的習慣，就能吸引年輕美眉。而相對於王仁甫時常下廚，孫協志解釋單身獨居難開伙，反被許孟哲吐槽愛看料理節目，卻都在叫外送。

孫協志不斷盧黃子佼上《飢餓遊戲》，黃子佼反覆裝傻仍無法逃過一劫。（圖／Yahoo奇摩提供）

5566演藝資歷豐富，過去代表作數量驚人。5566坦言在站上小巨蛋前，歌詞、舞蹈都得再費心背誦，光是即興重現〈好久不見〉手語部分，就有點遲疑卡卡。在節目中接受「記憶力大考驗」填空遊戲時，孫協志輕鬆解答〈我難過〉，輪到王仁甫竟然一時答不出〈無所謂〉，許孟哲在看到〈傳說〉填空時也稍微猶豫，幸好最後全都順利過關。

(中時電子報)