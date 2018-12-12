《毛骨悚然3》孵15年 食人魔Creeper回來啦！

2018年12月12日 21:00 中時 潘鈺楨

吉娜菲利普斯逆齡演出。（威視提供）

由導演維克多沙爾瓦(Victor Salva)自編自導創作的邪典電影《毛骨悚然》(Jeepers Creepers)，在2001年推出時聲名大噪，成為好萊塢恐怖片新片種，片中的謎樣怪物「Creeper」更是公認為繼佛萊迪、傑森與恰吉後，又一影史上不死殺人魔。

續集《毛骨悚然：鬼擋路》(Jeepers Creepers II)兩年後誕生，導演和原班製作團隊再度合作，講述的是一全新但恐怖與血腥指數都更高的故事。相隔15年後，導演決心要將《毛骨悚然》系列作更完整的陳述，因此有了《毛骨悚然：趕盡殺絕》。

《毛骨悚然：趕盡殺絕》故事時序發生在第一集與第二集之間，由曾在前兩集中扮演食人怪物「Creeper」的演員強納森布雷克(Jonathan Breck)回歸演出。曾被全球網友票選為前20名最駭人恐怖電影角色之一的不死食人魔「Creeper」，是由編劇兼導演的維克多沙爾瓦所創作出的角色，牠是一種已存在於地球數千年的遠古怪物，每隔23年的春天會出現獵食人類23天。牠有一副大型的蝙蝠翅膀，不僅會飛天遁地、吃人於眨眼之間，臉部雖貌似人形卻有著女性性器官外型般的鼻子的牠，還可以嗅出人們的恐懼，藉此挑選牠需要的獵物。而牠只要選擇性地吃掉人體身上的器官，身上就會再長出吃下的器官，也造就十分噁心外型。

令影迷們驚喜的則是在《毛骨悚然》第一集中飾演賈斯汀隆(Justin Long)姊姊的吉娜菲利普斯(Gina Philips)，也在《毛骨悚然：趕盡殺絕》中關鍵現身，今年已48歲的她外型竟和2001年演出第一集時相去不遠，逆天凍齡的美貌令人驚艷。

電影敘述「Creeper」每隔23年甦醒，花23天獵殺人類覓食。社區警長戴維斯發現了一輛掛著「BEATINGU」車牌的謎樣機關卡車，裡面藏有多具被屠宰過的屍體，正當要將卡車送去拆解時，Creeper出現了！警長必須聯手23年前曾與牠交過手的探長丹尼，以及那些想幹掉牠的獵人團，只為阻止牠再度瘋狂進食。而23年前已失去兒子的葛倫，這次為了保護心愛的孫女艾蒂森不受到牠的威脅，她必須克服自身的恐懼，與食人怪物決一生死！電影2019年1月4日在台上映。

(中時 )