流浪狗躍升電影狗明星 爬山涉水600公里尋主

2018年12月12日 21:07 中時 潘鈺楨

布萊絲達拉斯霍華。（双喜電影）

《為了與你相聚》。（双喜電影）

打破以品種狗當主角，療癒萌寵動物電影《為了與你相聚》以米克斯（混種犬）「貝拉」當作主角，找來以穿高跟鞋跑遍《侏儸紀世界》走紅的布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）來為主角「貝拉」獻聲，脫下高跟鞋，用毛小孩視角來歷險世界。

《為了與你相聚》電影故事出自於兩年前熱賣電影《為了與你相遇》原著作者最新小說改編，狗主角「貝拉」自小就是浪浪（流浪犬），還跟著一窩貓咪長大，被拯救收容後，與主人盧卡斯建立深厚情感，後來意外與主人分散後，貝拉仍然憑著記憶裡對主人的愛，攀山涉水兩年內走遍600餘公里，希望再與主人重聚。

電影裡擔綱主演「貝拉」的米克斯狗演員名叫「雪碧」，為牠演出獻聲配音的布萊絲達拉斯霍華更與牠一起入鏡，介紹究竟劇組是如何在全美百餘間動物收容所中找到主演的狗明星！「當然最適合『貝拉』這個角色的狗狗，就必須真的曾是隻流浪狗。」布萊絲受訪時表示：「於是我們在田納西州一間流浪動物庇護所找到了『雪碧』，見到『雪碧』的瞬間，就知道他將會帶我們踏上一趟驚奇之旅！她非常地活潑熱情、聰明機伶，我們認定她就是『貝拉』。」

《為了與你相聚》身兼本片編劇的原著小說作者布魯斯卡麥隆（ W. Bruce Cameron）說：「這部電影是關於狗狗『貝拉』與主人之間的親密關係。狗狗一旦認定了主人，主人就是牠的一切；即使走失了，牠也不顧一切要回到最愛的人身邊。」他的小說《為了與你相遇》備受歡迎，這次在新的暢銷小說要表達寵物的愛，是驅動歷險回家的力量，「故事講述貝拉為了回到主人身邊，經歷了六百多公里的回家路，這種「愛的力量」驅使狗狗一路前行，『回家』就是牠的人生意義。」

在籌備與拍攝《為了與你相聚》電影期間，拍攝團隊更謹慎注重狗狗的權利與安全，除了在選取題材上以混種犬擔任主角，避免過去品種犬擔任電影主角後，造成飼養潮與棄養潮外，在拍攝過程中，更是以狗演員安全演出為第一優先，除了訓練員外，製片組還有兩名獨立的動物安全顧問。負責監控所有涉及動物的拍攝，以及獨立的安全顧問，密切關注每一場的拍攝。電影將在2019年1月11日在台上映。

(中時 )