珊卓布拉克拍片易怒不耐？ 蒙眼演出挑戰不安

2018年12月12日 21:22 中時 潘鈺楨

珊卓布拉克蒙著眼睛帶著兩個小孩一起找尋避難所。（Netflix提供）

珊卓布拉克。（Netflix提供）

珊卓布拉克繼2002年《拿命線索》久未嘗試的驚悚類型電影，這次她親身挑戰蒙眼演技，在《蒙上你的眼》發揮最大潛能。

珊卓布拉克在《蒙上你的眼》與奧斯卡外語片得主《更好的世界》導演蘇珊娜比爾首度攜手合作，兩人碰撞出驚人火花，讓觀眾體驗蒙上眼睛之後的絕對恐懼感。珊卓布拉克說：「當我蒙上眼演出時，我發現自己變得非常易怒、尖銳、焦慮不安，也很容易不耐煩和沮喪，原來這都是因為無法看見的蒙眼產生的情緒反應！」

雖然「眼睛」可以說是演員最重要的工具，即使如此珊卓布拉克還是堅持自己完全遮眼演戲，因為她覺得如果在半蒙的情況偷窺到週遭環境和事務，很多激動的情緒和內心恐懼是完全無法表現出來的，因此她特別規定工作人員：「如果我跌倒就讓我跌倒，如果我撞到東西也不要管我，除非真的撞到流血有生命危險，不然我不會停下來。」

《蒙上你的眼》故事敘述世界各地發生了不知名的神秘不可知的重大災難，他們唯一知道的就是：當你眼睛看到，他就會奪走你的性命，女主角梅洛莉希望能夠解開這個可怕的禁忌並找回愛和希望以及一個新的開始。因此她必須蒙著眼睛帶著兩個小孩一起度過險峻湍急的河流找尋避難所。電影21日Netflix全球首播。

(中時 )